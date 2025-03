½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¼êÂ« ²í¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¡ª¥Ï¥¹¥¯¥Ð¡¼¥Ê¡¦¥¼¥Î¥¢

ハスクバーナ・ゼノアは2025年3月1日より、女子プロゴルファーの手束 雅選手とスポンサー契約を締結しました。

手束 雅選手は今後大きく飛躍が期待される女子プロゴルファーです。

この契約により、手束 雅選手は同社のブランドアンバサダーとして活動し、ゴルフ業界におけるハスクバーナブランドの認知度向上に貢献することを期待しています。

●手束 雅選手について

手束 雅選手は、徳島県出身の24歳。

2013年のキャロウェイ世界ジュニアゴルフ選手権優勝を皮切りに、「四国ジュニアゴルフ選手権」、「四国女子アマチュアゴルフ選手権」優勝など、数々の輝かしい成績を収めています。

2022年には、マイナビネクストヒロインゴルフツアー第10戦「PIM Ladies Tournament」で初優勝を飾り、2024年には拠点を関東に移し、同年の最終プロテストに合格。

2025年レギュラーツアーのデビュー戦は第3戦の「アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2025」(3月28-30日)です。

●手束 雅選手とのスポンサー契約にあたって

ハスクバーナグループは世界のロボット芝刈機のリーダーして、革新的な技術をもとにこれまで30年にわたり市場をけん引してきました。

日本では2025年ゴルフコース向けの新製品発売を予定しています。

時を同じく、2025年プロデビューする手束 雅選手のこれまでの歩みとゴルフに向けた熱意と姿勢に共感し、今後の活躍を期待して、スポンサーとして応援する運びとなりました。

手束 雅選手が、ダイナミックなプレー、確かな技術力で多くのファンを魅了するような選手になることを期待しています。

●手束 雅選手 コメント

ゴルフコースの芝生は、季節やコースによって種類・性質が大きく異なるため、コース管理の方々は芝生の状態に常に気を配ってくださっています。

気温の高い時期の管理は特に大変で、私たちゴルファーの「仕事場」はそのような方々の努力によって支えられているのです。

ロボット芝刈機の導入は、ゴルフ場の方々の作業負担を軽減し、省力化にもつながります。

今回のスポンサー契約は、プロとしての第一歩を踏み出した私にとって、とても心強いものです。

感謝の気持ちを大切にしながら、今後レギュラーツアーで活躍できるよう全力を尽くします。

