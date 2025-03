¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ªBIGLOBE¡Ö¤Ó¤Ã¤×¤ë¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌµÎÁLINE¥¹¥¿¥ó¥×

BIGLOBEは2025年3月25日(火)より、BIGLOBE公式キャラクター「びっぷる」のオリジナル無料LINEスタンプの配信を開始しました。

BIGLOBEは2025年3月25日(火)より、BIGLOBE公式キャラクター「びっぷる」のオリジナル無料LINEスタンプの配信を開始。

配信する「びっぷる」の無料LINEスタンプは全8種類。

日常会話によくあるシチュエーションを、「びっぷる」がかわいく、コミカルに表現した、使いやすいスタンプです。

このスタンプはBIGLOBE LINE公式アカウントを友だち追加すると無料でダウンロード出来ます。

スタンプの利用期間が終わってからも、継続してBIGLOBEの最新情報やお得なプロモーション情報など、様々なコンテンツが届けられます。

※BIGLOBE LINE公式アカウントの友だち追加が必要です。

■配布期間 : 2025年3月25日(火)〜4月21日(月)

■利用期間 : ダウンロードした日から180日間

【「びっぷる」キャラクタープロフィール】

■誕生日 :7月3日

■由来 :水の惑星・地球

■身長・体重 :ころころ変わる(変幻自在)。

■特徴 :ふと気がつくと身の回りにいる(神出鬼没)。

■性格 :凹(へこ)んでもすぐに元にもどる(元気になる)。

まじめで、汗水流すがんばり屋。

水くさい態度は苦手で水入らずが好き。

たまに話に水を差すが水に流すのも得意。

何を考えているかわからないことがある。

■好きな色 :青色・水色

■好きな曜日 :水曜日(テンションが上がる)

■好きな食べ物:アップル・パイナップル

■好きなこと :みんなをつないで幸せにすること。

みんなをつないで楽しくさせること。

みんなをつないで生活を便利にすること。

