森永乳業「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズから、「ポケットモンスター」パッケージが期間限定で登場!

朝から元気がもらえる、ピカチュウたちのかわいいパッケージが計7種類ラインナップされています。

ビヒダス ヨーグルト「ポケットモンスター」パッケージ

価格:

・アロエ、バラエティパック、ナタデココ、ブルーベリー+ストロベリー、白桃+黄桃:280円(税別) ※4月1日より290円(税別)

・プレーン加糖:275円(税別) ※4月1日より285円(税別)

・ミックスジュース風味:290円(税別)

発売日:2025年3月31日(月)より順次自然切り替え

※「ミックスジュース風味」は4月1日(火)より

※5月中旬まで販売予定。但し、なくなり次第終了

種類:全7種(アロエ、バラエティパック、ナタデココ、ブルーベリー+ストロベリー、白桃+黄桃、プレーン加糖、ミックスジュース風味)

内容量:75g×4

発売地区:全国

大腸をサポートする「ビフィズス菌 BB536」を使用した、家族で食べられる、小分けタイプの 4 個パックヨーグルト「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズから、「ポケットモンスター」パッケージが登場!

ピカチュウをはじめとするポケモンたちの活き活きした姿を載せた楽しいパッケージは、一日のはじまりに「元気」を届けてくれます☆

「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズについて

「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズは、様々な味わいのラインナップを展開。

子どもから大人まで、毎日の生活で選べる楽しさとうれしさを感じられるヨーグルトです。

また、森永乳業の「ビフィズス菌 BB536」は、1969 年に乳児から発見された、ヒトのおなかにすむ種類のビフィズス菌。

一般的にヒトのおなかにすむ種類のビフィズス菌は酸や酸素に弱いのですが、「ビフィズス菌 BB536」は酸や酸素に強いのが特徴。

ヨーグルトをはじめ、サプリメントなど多くの商品に活用されています。

今後も「ポケットモンスター」パッケージの商品が登場予定

さらに、今後も「森永乳業」から、「ポケットモンスター」デザインのパッケージが登場予定!

どのような商品が「ポケットモンスター」デザインになるのか期待が高まります!

「ポケットモンスター」デザインが楽しい、期間限定の特別なパッケージ!

「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズ「ポケットモンスター」パッケージは、2025年3月31日(月)より順次登場です。

