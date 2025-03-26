JR»³±¢ËÜÀþ¡¦¤ä¤¯¤â18¹æ¡¡Åì¾¾¹¾～¾¾¹¾´Ö¤Ç¿Í¤ÈÀÜ¿¨¡¡²¬»³～½Ð±À»Ô´Ö¤Ç°ìÉô¤ÎÆÃµÞ¤ä¤¯¤â¹æ¤ËÃÙ¤ì¡Ú²¬»³¡¦¸á¸å2»þÈ¾¹¹¿·¡Û
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦(26Æü)¸á¸å1»þ10Ê¬¤´¤í¡¢JR»³±¢ËÜÀþ¤ÎÅì¾¾¹¾～¾¾¹¾´Ö¤Ç¡¢²¬»³±Ø¸á¸å3»þ47Ê¬Ãå¤Î¤ä¤¯¤â18¹æ¤¬¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ÎÆÃµÞ¤ä¤¯¤â¹æ¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´¤Î³ÎÇ§¤¬´°Î»¤·¡¢¸á¸å2»þ10Ê¬¤´¤í¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç4ËÜ¤ÎÎó¼Ö¤¬±¿µÙ¤·¡¢6ËÜ¤ÎÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²¬»³¢Í½Ð±À»ÔÊýÌÌ¡Û
¡¦¤ä¤¯¤â9¹æ¡Ê½Ð±À»Ô¹Ô¤¡Ë¡¡Ìó40Ê¬ÃÙ¤ì
¡Ú½Ð±À»Ô¢Í²¬»³ÊýÌÌ¡Û
¡¦¤ä¤¯¤â18¹æ¡Ê²¬»³¹Ô¤¡Ë¡¡Ìó60Ê¬ÃÙ¤ì