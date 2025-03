First Love is Never Returnedが、新曲「挿入歌」をリリース。あわせてMVを公開した。

(関連:【映像あり】First Love is Never Returned、Sato Shinyaがディレクターを務めた新曲「挿入歌」MV)

2025年初のリリースとなる「挿入歌」は、彼らにとって新たな挑戦となるサウンドスケープを纏ったミドルバラードに。今作は、対バンの繋がりから、ストリングスパートをBIGMAMAの東出真緒に依頼。バンド史上最も伸びやかなメロディと、ロックバラードとしての強度が生み出すエモーショナルな要素に、鮮やかな彩りを添えている。

<リアルな世界に音楽は鳴らない>というラインが象徴するように、ドラマや映画のシーンで流れるいわゆる“挿入歌”は、実際の生活で鳴ることはない。その諦観を出発点として、出逢いと別れの季節に、これからの日々や記憶を彩る“挿入歌”を表現している。また、MVは彼らの故郷を大切にする想いの表れから、同じ北海道出身のSato Shinyaがディレクター、山口洋介(koe.inc)がプロデューサーを務めた。

また、今作を先行シングルとして、5月28日に3rdミニアルバム『POP OUT! III』をリリース。さらに、バンド2度目となるワンマンツアー『#FLiNR S/W TOUR 2025 [WHAT IS "POP OUT"?]』を8月から9月にかけて、大阪、東京、札幌の3カ所で開催する。本日よりツアーの先行抽選も開始した。

・メンバーコメント

今年初のリリースです。貴方の生活を彩る「挿入歌」を春に贈りたいという願いを込めた楽曲です。そのイメージを実現するために、対バンの経緯もあり、尊敬するBIGMAMAの東出真緒さんにストリングスのサポートをしていただきました。最高の先輩の力も得た、新たな僕らの音楽を感じてください。

そして、5月には3rd Mini Album『POP OUT! III』のリリースが決定しました。僕らにとって、新たな決意と挑戦を込めた作品になっています。そして、僕らにとって2度目のワンマンツアー、『#FLiNR S/W TOUR 2025 [WHAT IS "POP OUT"?]』も同時に発表させていただきました。これまで届けてきたミニアルバム『POP OUT!』シリーズを総括するようなツアーにします、ぜひ見届けに来てください。

2025年、First Love is Never Returned始めます。

First Love is Never Returned一同

(文=リアルサウンド編集部)