レコード会社5社共同企画！ジャパニーズフュージョンコンピレーション『CROSSOVER CITY』5タイトル同時リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■収録曲は、1970年代後半から80年代にかけて発表された楽曲に特化!だれもが知る名曲から廃盤&未配信の隠れた傑作までセレクト

昨今のシティポップ・リバイバルの影響を受けて、再注目されているジャパニーズフュージョン。このたび、再評価が盛り上がりつつある今だからこそ聴くべきジャパニーズフュージョンを集めたコンピレーションアルバム『CROSSOVER CITY』が、レコード会社5社による共同企画として、5月21日に5タイトル一斉リリースされることが決定した。

フュージョンとは、1970年代後半から80年代にかけて隆盛した音楽ジャンルで、ジャズをベースにロック、ソウル、ラテン音楽などをミックスした“ポップで聴きやすいジャズ”とでも言うべきインスト音楽のこと。フュージョンという名前が定着するまではクロスオーヴァーやジャズロックなどの呼称も使われていた。日本では腕利きのプレイヤーが中心だったため、その多くはスタジオミュージシャンとしても活躍しており、シティポップ・サウンドの立役者として見直されている。

近年はリアルタイムではない若いリスナーを中心に動画サイトやストリーミングサービスへのアクセスが増大しており、CASIOPEA、高中正義、鳥山雄司、NORIKI、菊池ひみこなどは海外の音楽ファンからも熱い注目を集めている。

今回リリースが決定したのは、以下の5タイトル。

『CROSSOVER CITY -Asayake-』(ソニー・ミュージック)

『CROSSOVER CITY -Bon Voyage-』(キングレコード)

『CROSSOVER CITY -Mint Breeze-』(ユニバーサル ミュージック)

『CROSSOVER CITY -Misty Morning-』(ビクターエンタテインメント)

『CROSSOVER CITY -Park Avenue-』(日本コロムビア)

収録曲は、1970年代後半から80年代にかけて発表された楽曲に特化し、高中正義、CASIOPEA、渡辺香津美、日野皓正、渡辺貞夫といった、音楽ファンならだれもが知っているメジャーなアーティストから、廃盤かつ未配信の隠れた傑作まで幅広くセレクト。企画・選曲・解説を手掛けたのは、著書『「シティポップの基本」がこの100 枚でわかる!』(星海社新書)が重版を重ね、TVやラジオなどのメディアにも出演する音楽ライターの栗本斉。

アートワークは、80年代的デザイン表現の先駆者でもあるグラフィックアーティスト、ステレオテニスが描き下ろしで担当した。

海外の音楽ファンからも熱い注目を集めるジャパニーズフュージョン。リアルタイムでフュージョンを聴いてきたマニアはもちろん、あらたにフュージョンを聴いてみたいという若い世代のリスナーにも対応したコンピレーションに仕上がっている。

今後ますます話題になるであろうジャパニーズ・フュージョンのエッセンスを、ぜひ『CROSSOVER CITY』シリーズで味わってみよう。

※メイン写真:『CROSSOVER CITY -Asayake-』

リリース情報

2025.05.21 ON SALE

ALBUM『CROSSOVER CITY -Asayake-』

<収録曲>

1. On The Move/深町 純(1978)

2. Asayake/CASIOPEA(1982)

3. Space Kid/大野雄二(1978)

4. カクトウギのテーマ/坂本龍一 & カクトウギ・セッション(1979)

5. Hank & Cliff/THE SQUARE(1983)

6. Yumedono/大村憲司(1978)

7. Charcoal Break/NANIWA EXPRESS(1984)

8. A Seagull & Clouds/菊池ひみこ(1987)

9. Pastel Color/村松 健(1983)

10. Key Breeze/日野皓正(1983)

11. Poppy’s Walk/香津美・アンド・ジェントル・ソウツ(1978)

12. Sapajou Walk/佐藤允彦(1979)

13. Silver Drape/鳥山雄司(1988)

14. Avenue/堀井勝美PROJECT(1987)

15. With All Beautiful Love/THE PLAYERS(1981)

2025.05.21 ON SALE

ALBUM『CROSSOVER CITY -Bon Voyage-』

<収録曲>

1. Green Vestige/沢井原兒 & Bacon Egg(1981)

2. Corner Top/清水信之(1980)

3. Opa! Com Deus/本多俊之(1979)

4. Mellow Around/宮の上貴昭(1980)

5. Bon Voyage/村岡 建 & His New Group(1978)

6. Blue Funk/森園勝敏 with Bird’s Eye View(1980)

7. In The Sky/大野俊三(1979)

8. Papaya Source/兼崎順一(1982)

9. No If’s No Buts/八木正生(1979)

10. Song For Georgie/益田幹夫(1979)

11. Ain’t Nothing But “G”/清水靖晃(1979)

12. Flamingo Street/RIGHT STAFF(1985)

13. (I’m Still) Believing In Dreams/増尾好秋(1979)

14. Lady/増尾元章(1982)

15. Seagull/HANG RAIJI(1983)

2025.05.21 ON SALE

ALBUM『CROSSOVER CITY -Mint Breeze-』

<収録曲>

1. Palm St./小林泉美(1981)

2. Brasilian Skies/高中正義(1978)

3. Caribbean Super Green/CARIOCA(1981)

4. Yeh! Boogie/杉本喜代志(1978)

5. Walk Downtown/ジョン・海山・ネプチューン(1980)

6. Batik Pasar/本多俊之(1982)

7. Mint Breeze/今田勝 NOWIN(1984)

8. Be Yourself/LOGIC SYSTEM(1981)

9. Dream Of Dream/柏木玲子(1984)

10. Anyway/NORIKI(1983)

11. Chico/野口五郎(1982)

12. Manhattan Skyline/宮野弘紀(1981)

13. カーチェイス/井上堯之(1979)

14. Daybreak/NATIVE SON(1985)

2025.05.21 ON SALE

ALBUM『CROSSOVER CITY -Misty Morning-』

<収録曲>

1. Send Me Your Feelings/日野皓正(1979)

2. Virginity/響野夏子(1986)

3. Misty Morning/奥 慶一(1981)

4. Hunt Up Wind/福村 博(1978)

5. Merci Baku/タイガー大越(1981)

6. Walkin’ In The City/益田幹夫(1982)

7. Down East/渡辺貞夫(1979)

8. Ballerina/松原正樹(1979)

9. Transparency/野呂一生(1985)

10. Aqua Blue/KANGAROO(1983)

11. Morning Flight/MALTA(1985)

12. Shining Guitar/秋山一将(1978)

13. Starlite Melody/鈴木 茂(1979)

14. Southern Dream/You & Explosion Band(1983)

15. 赤い道が走る国/八木のぶお(1979)

2025.05.21 ON SALE

ALBUM『CROSSOVER CITY -Park Avenue-』

<収録曲>

1. Park Avenue/渡辺香津美 with Manhattan Blaze(1978)

2. Hip Cruiser/向井滋春(1979)

3. Flying Easy/上田力とパワー・ステーション(1980)

4. The Island Skyline/杉本喜代志(1981)

5. Memory Lane/ソウル・メディア(1980)

6. Out Of Focus/鈴木宏昌(1976)

7. Lena/荒川バンド(1980)

8. Still Love You/Spick & Span(1979)

9. 熱い友情/土岐英史 & TEMPS(1985)

10. Midnight Whisper/野田ユカ(1989)

11. West Beach Drive/鈴木 茂(1987)

12. Gypsy Moon/朝本千可(1988)

13. Good Morning Birds/Zoom(1982)

14. Living In A City/大徳俊幸(1981)