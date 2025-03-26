レコード会社5社共同企画！ジャパニーズフュージョンコンピレーション『CROSSOVER CITY』5タイトル同時リリース

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■収録曲は、1970年代後半から80年代にかけて発表された楽曲に特化！だれもが知る名曲から廃盤＆未配信の隠れた傑作までセレクト

昨今のシティポップ・リバイバルの影響を受けて、再注目されているジャパニーズフュージョン。このたび、再評価が盛り上がりつつある今だからこそ聴くべきジャパニーズフュージョンを集めたコンピレーションアルバム『CROSSOVER CITY』が、レコード会社5社による共同企画として、5月21日に5タイトル一斉リリースされることが決定した。

フュージョンとは、1970年代後半から80年代にかけて隆盛した音楽ジャンルで、ジャズをベースにロック、ソウル、ラテン音楽などをミックスした“ポップで聴きやすいジャズ”とでも言うべきインスト音楽のこと。フュージョンという名前が定着するまではクロスオーヴァーやジャズロックなどの呼称も使われていた。日本では腕利きのプレイヤーが中心だったため、その多くはスタジオミュージシャンとしても活躍しており、シティポップ・サウンドの立役者として見直されている。

近年はリアルタイムではない若いリスナーを中心に動画サイトやストリーミングサービスへのアクセスが増大しており、CASIOPEA、高中正義、鳥山雄司、NORIKI、菊池ひみこなどは海外の音楽ファンからも熱い注目を集めている。

今回リリースが決定したのは、以下の5タイトル。

『CROSSOVER CITY -Asayake-』（ソニー・ミュージック）

『CROSSOVER CITY -Bon Voyage-』（キングレコード）

『CROSSOVER CITY -Mint Breeze-』（ユニバーサル ミュージック）

『CROSSOVER CITY -Misty Morning-』（ビクターエンタテインメント）

『CROSSOVER CITY -Park Avenue-』（日本コロムビア）

収録曲は、1970年代後半から80年代にかけて発表された楽曲に特化し、高中正義、CASIOPEA、渡辺香津美、日野皓正、渡辺貞夫といった、音楽ファンならだれもが知っているメジャーなアーティストから、廃盤かつ未配信の隠れた傑作まで幅広くセレクト。企画・選曲・解説を手掛けたのは、著書『「シティポップの基本」がこの100 枚でわかる！』（星海社新書）が重版を重ね、TVやラジオなどのメディアにも出演する音楽ライターの栗本斉。

アートワークは、80年代的デザイン表現の先駆者でもあるグラフィックアーティスト、ステレオテニスが描き下ろしで担当した。

海外の音楽ファンからも熱い注目を集めるジャパニーズフュージョン。リアルタイムでフュージョンを聴いてきたマニアはもちろん、あらたにフュージョンを聴いてみたいという若い世代のリスナーにも対応したコンピレーションに仕上がっている。

今後ますます話題になるであろうジャパニーズ・フュージョンのエッセンスを、ぜひ『CROSSOVER CITY』シリーズで味わってみよう。

※メイン写真：『CROSSOVER CITY -Asayake-』

リリース情報

2025.05.21 ON SALE

ALBUM『CROSSOVER CITY -Asayake-』

＜収録曲＞

1. On The Move／深町 純（1978）

2. Asayake／CASIOPEA（1982）

3. Space Kid／大野雄二（1978）

4. カクトウギのテーマ／坂本龍一 & カクトウギ・セッション（1979）

5. Hank & Cliff／THE SQUARE（1983）

6. Yumedono／大村憲司（1978）

7. Charcoal Break／NANIWA EXPRESS（1984）

8. A Seagull & Clouds／菊池ひみこ（1987）

9. Pastel Color／村松 健（1983）

10. Key Breeze／日野皓正（1983）

11. Poppy’s Walk／香津美･アンド･ジェントル･ソウツ（1978）

12. Sapajou Walk／佐藤允彦（1979）

13. Silver Drape／鳥山雄司（1988）

14. Avenue／堀井勝美PROJECT（1987）

15. With All Beautiful Love／THE PLAYERS（1981）

2025.05.21 ON SALE

ALBUM『CROSSOVER CITY -Bon Voyage-』

＜収録曲＞

1. Green Vestige／沢井原兒 & Bacon Egg（1981）

2. Corner Top／清水信之（1980）

3. Opa! Com Deus／本多俊之（1979）

4. Mellow Around／宮の上貴昭（1980）

5. Bon Voyage／村岡 建 & His New Group（1978）

6. Blue Funk／森園勝敏 with Bird’s Eye View（1980）

7. In The Sky／大野俊三（1979）

8. Papaya Source／兼崎順一（1982）

9. No If’s No Buts／八木正生（1979）

10. Song For Georgie／益田幹夫（1979）

11. Ain’t Nothing But “G”／清水靖晃（1979）

12. Flamingo Street／RIGHT STAFF（1985）

13. (I’m Still) Believing In Dreams／増尾好秋（1979）

14. Lady／増尾元章（1982）

15. Seagull／HANG RAIJI（1983）

2025.05.21 ON SALE

ALBUM『CROSSOVER CITY -Mint Breeze-』

＜収録曲＞

1. Palm St.／小林泉美（1981）

2. Brasilian Skies／高中正義（1978）

3. Caribbean Super Green／CARIOCA（1981）

4. Yeh! Boogie／杉本喜代志（1978）

5. Walk Downtown／ジョン・海山・ネプチューン（1980）

6. Batik Pasar／本多俊之（1982）

7. Mint Breeze／今田勝 NOWIN（1984）

8. Be Yourself／LOGIC SYSTEM（1981）

9. Dream Of Dream／柏木玲子（1984）

10. Anyway／NORIKI（1983）

11. Chico／野口五郎（1982）

12. Manhattan Skyline／宮野弘紀（1981）

13. カーチェイス／井上堯之（1979）

14. Daybreak／NATIVE SON（1985）

2025.05.21 ON SALE

ALBUM『CROSSOVER CITY -Misty Morning-』

＜収録曲＞

1. Send Me Your Feelings／日野皓正（1979）

2. Virginity／響野夏子（1986）

3. Misty Morning／奥 慶一（1981）

4. Hunt Up Wind／福村 博（1978）

5. Merci Baku／タイガー大越（1981）

6. Walkin’ In The City／益田幹夫（1982）

7. Down East／渡辺貞夫（1979）

8. Ballerina／松原正樹（1979）

9. Transparency／野呂一生（1985）

10. Aqua Blue／KANGAROO（1983）

11. Morning Flight／MALTA（1985）

12. Shining Guitar／秋山一将（1978）

13. Starlite Melody／鈴木 茂（1979）

14. Southern Dream／You & Explosion Band（1983）

15. 赤い道が走る国／八木のぶお（1979）

2025.05.21 ON SALE

ALBUM『CROSSOVER CITY -Park Avenue-』

＜収録曲＞

1. Park Avenue／渡辺香津美 with Manhattan Blaze（1978）

2. Hip Cruiser／向井滋春（1979）

3. Flying Easy／上田力とパワー・ステーション（1980）

4. The Island Skyline／杉本喜代志（1981）

5. Memory Lane／ソウル・メディア（1980）

6. Out Of Focus／鈴木宏昌（1976）

7. Lena／荒川バンド（1980）

8. Still Love You／Spick & Span（1979）

9. 熱い友情／土岐英史 & TEMPS（1985）

10. Midnight Whisper／野田ユカ（1989）

11. West Beach Drive／鈴木 茂（1987）

12. Gypsy Moon／朝本千可（1988）

13. Good Morning Birds／Zoom（1982）

14. Living In A City／大徳俊幸（1981）