ºÊ¤«¤é¡ÚÇ¥¿±7½µÌÜ¡Û¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤É×¡ª¡©Ê¿Á³¤È¤¹¤ëºÊ¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ú´Ø·¸¤¬Îä¤á¤ë½÷À¤Î¹ÔÆ°¡Û
É×ÉØ´Ö¤Ç°¦¾ð¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÉ×¤ËÎä¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¤½÷À¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Î½¤Éü¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ï¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¡Û
¡Ö»ä¤ÎÈãÈ½Åª¤ÊÂÖÅÙ¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉ×¤Î¿´¤òÎ¥¤ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë²¿¤«¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê35ºÐ¡¿½÷À¡Ë
ÈãÈ½Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÉ×¤ÎÄ¹½ê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×¤Î¿´¤òºÆ¤Ó¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÁê¼ê¤Î´¶¾ð¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¡Û
¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò²¡¤·ÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢É×¤Î´¶¾ð¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢É×¤Ï»ä¤«¤é¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê31ºÐ¡¿½÷À¡Ë
É×¤Î´¶¾ð¤òÂº½Å¤·¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹ÔÆ°¡Û
¡Öµ¢Âð¤·¤¿ºÊ¤«¤é¡Øº£¡¢Ç¥¿±7½µÌÜ¤Ê¤Î¡Ù¤ÈÆÍÁ³Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¾éÃÌ¤À¤è¤Í¡©¡Ù¤È¾Ç¤Ã¤ÆÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢ºÊ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊ¿Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¡Ø¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡Ù¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
É×¤«¤éÎä¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊºÊ¤ÎÆÃÄ§¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¶¦ÄÌ¤·¤ÆÁê¼ê¤òÂº½Å¤·Ëº¤ì¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ËÁö¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¹Í¤¨¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¡¢Íý²ò¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ¤Îå«¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Î½¤Éü¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ï¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¡Û
¡Ö»ä¤ÎÈãÈ½Åª¤ÊÂÖÅÙ¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉ×¤Î¿´¤òÎ¥¤ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë²¿¤«¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê35ºÐ¡¿½÷À¡Ë
ÈãÈ½Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÉ×¤ÎÄ¹½ê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×¤Î¿´¤òºÆ¤Ó¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò²¡¤·ÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢É×¤Î´¶¾ð¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢É×¤Ï»ä¤«¤é¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê31ºÐ¡¿½÷À¡Ë
É×¤Î´¶¾ð¤òÂº½Å¤·¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹ÔÆ°¡Û
¡Öµ¢Âð¤·¤¿ºÊ¤«¤é¡Øº£¡¢Ç¥¿±7½µÌÜ¤Ê¤Î¡Ù¤ÈÆÍÁ³Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¾éÃÌ¤À¤è¤Í¡©¡Ù¤È¾Ç¤Ã¤ÆÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢ºÊ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊ¿Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¡Ø¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡Ù¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
É×¤«¤éÎä¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊºÊ¤ÎÆÃÄ§¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¶¦ÄÌ¤·¤ÆÁê¼ê¤òÂº½Å¤·Ëº¤ì¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ËÁö¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¹Í¤¨¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¡¢Íý²ò¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ¤Îå«¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë