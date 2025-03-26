¡Ú»³²Ð»ö¡Û°¦É²¡¦º£¼£»Ô¤Ï¾ÆÂ»ÌÌÀÑÌó306¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë¡¡²¬»³»Ô¤äµÜºê»Ô¤Ç¤â±ä¾Æ³ÈÂç¤·³ÆÃÏ¤ÇÈòÆñ»Ø¼¨¤â¡¡´ä¼ê¡¦ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤¤¤Þ¤À´°Á´ÄÃ²Ð»ê¤é¤º¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Ï»à¼Ô18¿Í¤Ë
°¦É²¤È²¬»³¡¢µÜºê¤Î3¸©¤ÇÁê¼¡¤°»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï±ä¾Æ¤¬Â³¤¡¢ÄÃ°µ¤Î¤á¤É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£È¯À¸¤«¤é4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿°¦É²¤Ç¤Ï¡¢26Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈòÆñ»Ø¼¨¤ÎÃÏ°è¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
ºÇÂç7Ëü6000¸ÍÂçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤Î²ÄÇ½À
»³²Ð»ö¤Î¸½¾ì¤«¤éÀ¾¤Ë¤¢¤ë°¦É²¡¦º£¼£»ÔÄ«ÁÒ¸øÌ±´Û¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡¦º´Ìî²÷À®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
º£¼£»Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³²Ð»ö¤Î¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤ÏÌó306¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ËµÚ¤Ó¡¢½»Âð6Åï¤ÈÁÒ¸Ë2Åï¤¬¾Æ¤±¤¿¡£
ÈòÆñ¥¨¥ê¥¢¤â¹¤¬¤ê¡¢º£¼£»Ô¤ÈÀ¾¾ò»Ô¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ3848À¤ÂÓ¡¢7494¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈòÆñ¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Î»³¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¡Ê²Ð¤¬¡Ë¤Þ¤ï¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÔ°Â¤È¤Ä¤é¤µ¤È·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ú¤Â³¤±ä¾Æ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ÔÆâÁ´°è¤ÇºÇÂç7Ëü6000¸Í¤¬Âçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
²¬»³»Ô¤Ç¤Ï¡Ö»ùÅçÏÑÂç¶¶¡×Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë
°ìÊý¡¢²¬»³»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³ÎÓ²ÐºÒ¤â¡¢ÄÃ°µ¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ26Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é4ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ì»þ¤Ï¡¢¾®¹¯¾õÂÖ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìÊý¸þ¤Ë±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤ÏÌó420¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±ä¾Æ¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½¾ìËÌÂ¦¤Î»ùÅçÏÑ¤Ë¤«¤«¤ë¡Ö»ùÅçÏÑÂç¶¶¡×¤Ï¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Î¤¿¤á25ÆüÍ¼Êý¤«¤éÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¬»³»Ô¤È¶ÌÌî»Ô¤Ï¡¢25ÆüÌë¤«¤é°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢½»Ì±¤ËÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜºê»Ô¤Ç¤â70À¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤ËÈòÆñ»Ø¼¨
µÜºê»Ô¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¡¢¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤¬26Æü¸áÁ°9»þ¤Î»þÅÀ¤ÇÌó50¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
25ÆüÀµ¸áÁ°¡¢µÜºê»Ô¶À½§¤ÇÌÚ¤ÎÈ²ºÎºî¶È¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤é¡¢¡Ö»³¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢26ÆüÄ«¡¢¾®³Ø¹»ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¿ô¥«½ê¤ÇÇò¤¤±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢¤±¤¬¿Í¤ä·úÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢µÜºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶À½§ÃÏ¶è¤Î°ìÉô¡¢70À¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤òÈ¯Îá¤·¤¿¡£µÜºê¸©Æâ¤Ï¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³²Ð»ö¤«¤é1¥«·î¡Ä´°Á´¤ÊÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤é¤º
°ìÊý¡¢´ä¼ê¡¦ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¡¢26Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é1¥«·î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤â194¿Í¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ç2·î26Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï3·î9Æü¤ËÄÃ°µ¤·¤¿¤¬¡¢´°Á´¤ÊÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
26ÆüÄ«¤Ï¡¢¾å¶õ¤«¤é¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ëÇ®¸»¤Î³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤Ï¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Ç¤Ï¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÌó2900¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ËÃ£¤·¡¢210Åï¤Î·úÊªÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯À¸¤«¤é1¥«·î¤¬¤¿¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢194¿Í¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÆâ¤Ç¤Ï²¾Àß½»Âð¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢5·î¾å½Ü¤ËÆþµï¤¬»Ï¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¿å»º¶È¤Ê¤É¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤â»³²Ð»ö¡Ä18¿Í»àË´¤·19¿Í½Å·Ú½ý
´Ú¹ñ¤Ç¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢25Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¿·¤¿¤Ë14¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç»à¼Ô¤Î¿Í¿ô¤Ï18¿Í¤È¤Ê¤êÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï21Æü¤«¤é³ÆÃÏ¤Ç»³²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ë18¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢19¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Èï³²¤¬¿¼¹ï¤ÊÆîÅìÉô¤Î·Ä¾°ËÌÆ»¡Ê¥¥ç¥ó¥µ¥ó¤Û¤¯¤É¤¦¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤ÈÆþ½ê¼Ô¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤¬¼Ö¤ÇÈòÆñÃæ¤Ë¡¢²Ð¤¬¼Ö¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤ÆÇúÈ¯¤·¡¢3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½»Âð¤ä»û±¡¡¢Ê¸²½ºâ¤Ê¤É200¥«½ê°Ê¾å¤¬¾Æ¤±¤¿¤Û¤«¡¢2Ëü6000¿ÍÍ¾¤ê¤¬ÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×3·î26ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë