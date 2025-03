より、バッグに入れて持ち歩ける実物大のグローグーのフィギュアがホットトイズの「ライフサイズ・マスターピース」よりお目見えだ。2025年4月18日(金)~4月20日(日)に幕張メッセで開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にて先行販売(数量限定)。終了時に在庫が発生した場合に限り、後日販売される。

全高約38cm、1/1スケールのフィギュアとして立体化。新規開発となるヘッドは、特徴的な大きな目と耳、ふわふわした産毛、グリーンの皮膚やおでこの皺など、細部に至るまで忠実に再現。妥協なく施された業界トップクラスの塗装技術で、質感をリアルに表現している。

布製のベージュのローブは、実物さながらの精巧な仕上がりだ。新たに開発したボディは、首や手足の9箇所が可動し、劇中のさまざまなポーズを演出可能。ボディに差し込むタイプのフィギュアスタンドも付いてくる。

さらに、グローグーが中に入るキャリーバッグが付属。バッグは肩にかけられるので、劇中同様にグローグーを連れて遊ぶことができる。45,000円(税込)。

