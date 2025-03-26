Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ï¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Åìµþ¡¦À¹²¬±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ºÆ³«¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶¯É÷¤Ë¤è¤ê¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÎµÜ¾ë¡¦ÇòÀÐÂ¢²¦±Ø¤ÈÀçÂæ±Ø¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÉ÷Â®·×¤¬µ¬À©ÃÍ¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÅìµþ¡¦À¹²¬±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢»³·Á¡¦½©ÅÄ¿·´´Àþ¤â¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½ºß¤â¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤­Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤â±¿Å¾ºÆ³«¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

JRÅìÆüËÜ¤ÏºÇ¿·¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£