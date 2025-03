ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、いろんな表情をした「ミッキーマウス」のお顔が楽しめる、ディズニーデザイン「拭ける透明キッチンマット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「拭ける透明キッチンマット」ミッキーマウス

© Disney

サイズと価格:【約45×120】2,990円(税込)、【約45×150】3,490円(税込)、【約45×180】4,990円(税込)、【約45×210】5,990円(税込)、【約45×240】6,490円(税込)、【約60×120】3,990円(税込)、【約60×180】6,490円(税込)、【約60×210】6,990円(税込)、【約60×240】7,990円(税込)、【約60×270】8,990円(税込)

厚み:約0.5mm

素材:【表面】塩化ビニル樹脂、【裏面】アクリル樹脂、【保護フィルム】ポリエチレン

フリーカットOK

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※床暖房にはご使用いただけません。

※平滑な床にはることができます。畳・カーペット、無垢材にははることができません。

※凹凸のある床面では粘着力が弱くなる可能性があります。

「ミッキーマウス」デザインのキッチンマット。

インテリアの雰囲気を損なわない透明のキッチンマットで、キズや衝撃からも床をガードしてくれます。

© Disney

一面にはいろいろな表情をした「ミッキーマウス」のお顔がデザインされ、かわいいアクセントに☆

横顔や、ハンドモチーフなどもプリントされています。

© Disney

汚れや水滴、油ハネもサッと拭くだけでお手入れが簡単にできるのもうれしいポイント!

ツヤ消しの塩化ビニル素材を使用しています。

© Disney

また、ハサミで好きなサイズにカットできるので、キッチンの大きさにぴったりと合わせることが可能◎

L字キッチンにも使いやすい!

© Disney

剥離シートを剥がすと粘着性があり床にぴたっと貼りつきます。

床材が透けて見えるので空間にしっくりと馴染んでオシャレ。

いろんな表情をした「ミッキーマウス」のお顔が楽しめる、ディズニーデザイン「拭ける透明キッチンマット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーのお顔の模様入り!ベルメゾン ディズニー「拭ける透明キッチンマット」 appeared first on Dtimes.