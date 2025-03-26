¡ÚÂ®Êó¡Û¾Ã²ÐÃæ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼1µ¡¤¬ÄÆÍî¤·Áà½Ä»Î1¿Í»àË´¡Ä´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·26ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ë18¿Í»àË´19¿Í½Å·Ú½ý¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÀè¤Û¤É¡¢»³²Ð»ö¤Î¸½¾ì¤Ç¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼1µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Áà½Ä»Î1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¡¦Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÆîÅìÉô¤Î·Ä¾°ËÌÆ»¡¦µÁ¾ë¤Î»³²Ð»ö¸½¾ì¤Ç¡¢26Æü¸á¸å¡¢¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ê1µ¡¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áà½Ä»Î1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µÅö¶É¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï21Æü¤«¤é³ÆÃÏ¤Ç»³²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ë18¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«19¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½»Âð¤ä»û±¡¡¢Ê¸²½ºâ¤Ê¤É200¥«½ê°Ê¾å¤¬¾Æ¤±¤¿¤Û¤«2Ëü6Àé¿ÍÍ¾¤ê¤¬ÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£