米HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」のハグリッド役に、英俳優・コメディアンのニック・フロストが決定しそうだ。米が、出演契約の締結が間近だと報じている。

J.K.ローリング著『ハリー・ポッター』シリーズに登場するルビウス・ハグリッドは、ホグワーツの森番を務める半巨人。魔法動物をこよなく愛し、ハリーとダンブルドア校長に忠実なキャラクターだ。

Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ハグリッド役候補のフロストは、『ショーン・オブ・ザ・デッド』(2004)、『ホット・ファズ -俺たちスーパーポリスメン!-』(2004)、『ワールズ・エンド 酔っぱらいが世界を救う!』(2013)といったコメディ映画でお馴染み。テレビ作品では「バッドランド ~最強の戦士~」や「ザ・ネバーズ」などに出演し、「スター・ウォーズ:スケルトン・クルー」ではSM33役の声優を務めた。次回作として、2025年秋日本公開の実写版『ヒックとドラゴン』が控えている。

フロストの出演に関して、現時点でHBOはコメントを控えている。他のキャスティングについては、ジョン・リスゴーがアルバス・ダンブルドア役に。パーパ・エッシードゥがセブルス・スネイプ役で契約間近とされ、ジャネット・マクティアがミネルバ・マクゴナガル役で交渉中といる。

フロストがハグリッド役を演じるという噂はオンライン上で広がり、米Redditなどでも話題となった。2025年3月20日、フロスト本人がに「ついに実現する。本当に実現するぞ」と意味深な投稿をしたことが、出演のヒントではないか?との見方だ。また、フロストがリスゴーやエッシードゥをフォローし始めたことも注目を集めている。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は、原作小説全7巻をシーズンごとに1巻ずつ、約10年かけて描く大規模プロジェクト。ハリー・ポッター役、ロン・ウィーズリー役、ハーマイオニー・グレンジャー役のキャスティングは今も進行中で、今後の発表を控えている。2025年夏に撮影を開始し、2026年~2027年に米HBOにて登場予定。

Source: