映画『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』の共同監督ハムダーン・バラール氏が、イスラエル軍の拘束を受けていたが、現在は解放されたことがわかった。同じく共同監督のユヴァル・アブラハーム氏が報告した。

報道によると、バラール氏の拘束事件は3月24日(月曜日・現地時間)の夜間に発生。ヨルダン川西岸のマサーフェル・ヤッタ地区にあるスシヤ村にイスラエル人の入植者数十人が武装して民家を襲い、監視カメラを盗む、貯水タンクを破壊するなどの行為に及んだという。

バラール氏はこのときに入植者から暴行を受けたあとイスラエル軍に拘束され、連絡が取れなくなっていた。その後、25日(現地時間)早朝にアブラハーム氏は自身のアカウントに「一晩中手錠をかけられ、軍事基地で暴行された後、ハムダン・バラールは解放され、家族のもとに向かっている」と投稿。拘束現場を目撃していた、同じく共同監督のバーセル・アドラー氏は、病院で治療を受けているバラール氏の写真を投稿している。

Hamdan has been released and is currently in the hospital in Hebron receiving treatment. He was beaten by soldiers and settlers all over his body. The soldiers left him blindfolded and handcuffed throughout of military base last night.