新作映画のプロデューサーとして、『スパイダーマン』シリーズのエイミー・パスカルと、『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』シリーズのデヴィッド・ハイマンが就任したことがわかった。Amazon/MGMが正式に発表した。

2022年2月、Amazon/MGMは『007』シリーズのクリエイティブを継承することを。過去作品のプロデューサーであるマイケル・G・ウィルソン&バーバラ・ブロッコリとともに合弁会社を設立してシリーズの知的財産権を管理すること、ウィルソン&ブロッコリが今後のプロジェクトに直接関わらないことが明らかになっていた。

パスカル&ハイマンの就任により、長らく動いていなかった『007』新作映画がついに動き出すものとみられる。パスカルとハイマンは、それぞれ自身の製作会社であるPascal PicturesとHeyday Filmsを通じて参加。次回作以降も継続的に関わるのか、ひとまず一作限りの関与となるのかは明らかになっていない。

就任にあたり、パスカル&ハイマンは「は映画史上最も象徴的なキャラクターのひとりです。素晴らしい映画の数々を生み出してきたバーバラ・ブロッコリ&マイケル・ウィルソンの跡を継げることを光栄に思うとともに、ボンドの精神を活かした次の冒険に乗り出せることに興奮しています」との声明を発表した。

