ONE OK ROCKが31日に発売される雑誌『ROCKIN’ON JAPAN』2025年5月号の表紙巻頭に登場することが25日、発表された。表紙には、フォーマルな衣装をまとったONE OK ROCKのクールな姿が収められており、巻頭特集では、バンドの20年の歩みや、新作『DETOX』(2月21日発売)についてボーカル・Takaが語った超ロングインタビューを収録する。別冊付録にはMAN WITH A MISSIONが登場。「15周年アニバーサリーブック!!!!!」と題し、ピンチもチャンスも血肉に変えた劇的進化の“狼15年史”と、新作『XV e.p.』のすべてを語ったジャン・ケン・ジョニー(ギター、ボーカル、ラップ)の2本立てインタビュー&“5匹”のアンケートで総力特集する。

また、開催目前に迫る音楽フェス『JAPAN JAM 2025』の特別企画として、総合プロデューサー・海津亮氏と、同フェスに初回から参戦してきたソノダマン氏が、『JAPAN JAM』の歴史、見どころ、楽しみ方を語り合う対談も掲載している。ほかにも、サザンオールスターズ、サカナクション、米津玄師、SEKAI NO OWARI、SUPER BEAVER、Ado、Vaundy、宮本浩次、TenTwenty、マルシィ、NOMELON NOLEMON、TRACK15、PURPLE BUBBLE、Hump Back、miwa、コレサワ、the shes gone、帝国喫茶などが登場する。