¶ñ¤Ï¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç´ÊÃ±¡õ»þÃ»¤Ç´°À®¡ª¤¿¤±¤Î¤³¤ÈºÚ¤Î²Ö¤È¤¿¤é¤³¤Î¡Ö½Õ¤Îº®¤¼¤´ÈÓ¡×¥ì¥·¥Ô

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¡¼¥É¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÐÌÚÆà±ûÈþ¤Ç¤¹¡£½Õ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢º®¤¼¤´ÈÓ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤±¤Î¤³¤ÏÊØÍø¤Ê¿å¼Ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¢¤¯È´¤­ÉÔÍ×¤ÎºÚ¤Î²Ö¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ´Íý¡£Çò¤À¤·¤ò¸ú¤«¤»¤¿¶ñ¤ò¤´¤Ï¤ó¤ÈÏÂ¤¨¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë²Ã¤¨¤ë¤¿¤é¤³¤¬ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ªÎäÅà¤´¤Ï¤ó¤â³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¤¿¤±¤Î¤³¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Î¤¿¤é¤³Æþ¤êº®¤¼¤´¤Ï¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö

Ìó20Ê¬

¤¿¤±¤Î¤³¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Î¤¿¤é¤³Æþ¤êº®¤¼¤´¤Ï¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô

¤¿¤±¤Î¤³¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Î¤¿¤é¤³Æþ¤êº®¤¼¤´¤Ï¤ó¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¿å¼Ñ¤¿¤±¤Î¤³¡¡150g
ºÚ¤Î²Ö¡¡70¡Á80g¡ÊÀµÌ£¡Ë
¤¿¤é¤³¡¡È¾Ê¢40¡Á50£ç

£ÁÇò¤À¤·¡¡Âç¤µ¤¸1
£Á¤ß¤ê¤ó¡¡¾®¤µ¤¸1
£Áº½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1¤È1¡¿2
£Á¤·¤ç¤¦Ìý¡¡¾®¤µ¤¸1¡¡

²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¡¡300¡Á330g

¤¿¤±¤Î¤³¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Î¤¿¤é¤³Æþ¤êº®¤¼¤´¤Ï¤ó¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡¿å¼Ñ¤¿¤±¤Î¤³¤Ï¡¢²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¾å¤ÎÉôÊ¬¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¡¢²¼¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢1cm¤Û¤É¤ÎÂç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£

­¢¡¡ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë£Á¤È¿å¼Ñ¤¿¤±¤Î¤³¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È¾è¤»¤¿¤é¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600£÷¤Ç1Ê¬È¾¤Þ¤¿¤Ï²¹¤Þ¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

­£¡¡°ìÃ¶¼è¤ê½Ð¤·¡¢1cmÄø¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤¿ºÚ¤Î²Ö¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È¾è¤»¤ÆºÆ¤ÓÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600£÷¤Ç1Ê¬È¾¤Þ¤¿¤ÏºÚ¤Î²Ö¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

­¤¡¡²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¤È­£¤òº®¤¼¤¿¤é¡¢1cmÄø¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤é¤³¤ò¡¢¤µ¤Ã¤ÈÏÂ¤¨¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£

¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢Çò¤´¤Þ¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¤ªÊÛÅö¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¿å¼Ñ¤¿¤±¤Î¤³¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢±ÉÍÜÁÇ¤Î¥Á¥í¥·¥ó¤È¸À¤¤¡¢ÈèÏ«²óÉü¤äÇ¾¤Î³èÀ­²½¤Ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Ë³²¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ´Íý¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡ª

¼ê´Ö¤â»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª