任天堂は2025年内に Nintendo Switch の後継機となる「Nintendo Switch 2」を発売予定です。このNintendo Switch 2は2025年6月に発売されるとゲーム関連メディアのInsider Gamingが報じています。Nintendo Switch 2 Will Have a 3-Phase Launch Plan For Its Games - Insider Gaminghttps://insider-gaming.com/nintendo-switch-2-launch-plans/

Nintendo Switch 2 Reportedly Launching Sometime In Junehttps://kotaku.com/switch-2-release-date-nintendo-direct-mario-kart-9-1851772264Insider Gamingが関係者から入手した情報によると、Nintendo Switch 2は2025年6月に発売され、専用タイトルは3段階に分けてリリースされるそうです。Nintendo Switch 2は発売当初、主にファーストパーティー、つまり任天堂のタイトルが発売されます。任天堂はNintendo Switch 2の専用タイトルについて発表していませんが、Nintendo Switch 2の予告映像でマリオカートの新作と思しき映像が流れました。そして、サードパーティーのゲームは2025年10月から11月にかけて発売されるそうです。これに合わせて、任天堂はNintendo Switch 2の開発者向けキットを2025年6月頃からゲーム開発者に送付すると予想されています。最後のフェーズとなる3段階目となるのがホリデーシーズンです。なお、ゲーム業界のアナリストであるサンフォード・C・バーンスタインのロビン・チュー氏も、「Nintendo Switch 2が6月に発売される」と予想しています。また、チュー氏はNintendo Switch 2の販売価格について、「少なくとも399ドル(約5万9900円)で、最大でも499ドル(約7万4900円)になる」と予測しています。さらに、任天堂は選ばれたメディアとクリエイター向けに、2025年4月の第1週にNintendo Switch 2のハンズオンを開催し、ローンチタイトルの先行試遊体験を提供する予定だそうです。なお、任天堂はNintendo Switch 2の最新情報を伝える「Nintendo Direct: Nintendo Switch 2」を2025年4月2日に放送予定で、この中でNintendo Switch 2のローンチタイトルや発売日、価格などの詳細が明らかになるとみられています。Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 - 2025.4.2 | 任天堂https://www.nintendo.com/successor/ja-jp/nintendo-direct/index.html