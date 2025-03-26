・任天堂の上値追いに拍車、スイッチ２の公開目前で最高値奪回をにらむ展開に

・住友鉱やＤＯＷＡなど非鉄株が高い、米国で銅価格は最高値を更新

・チエル急伸、２５年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

・宮越ＨＤがマド開け急騰、深セン市プロジェクトの進展を材料に投資資金が攻勢へ

・インタライフ大幅高、２５年２月期業績・配当予想を上方修正

・ゴルドウインが大幅反発、２５年３月期利益予想を上方修正

・バリオが急反発、ＣＳＳ子会社と業務提携で基本合意

・ピーエスに投資資金が流入、中計発表が株価刺激しバリュー株としての側面にも着目

・駅探が急速人気化、２５年３月期経常利益増額で前期比５．４倍に



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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