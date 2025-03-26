◎２６日前場の主要ヘッドライン
・任天堂の上値追いに拍車、スイッチ２の公開目前で最高値奪回をにらむ展開に
・住友鉱やＤＯＷＡなど非鉄株が高い、米国で銅価格は最高値を更新
・チエル急伸、２５年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
・宮越ＨＤがマド開け急騰、深セン市プロジェクトの進展を材料に投資資金が攻勢へ
・インタライフ大幅高、２５年２月期業績・配当予想を上方修正
・ゴルドウインが大幅反発、２５年３月期利益予想を上方修正
・バリオが急反発、ＣＳＳ子会社と業務提携で基本合意
・ピーエスに投資資金が流入、中計発表が株価刺激しバリュー株としての側面にも着目
・駅探が急速人気化、２５年３月期経常利益増額で前期比５．４倍に
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・住友鉱やＤＯＷＡなど非鉄株が高い、米国で銅価格は最高値を更新
・チエル急伸、２５年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
・宮越ＨＤがマド開け急騰、深セン市プロジェクトの進展を材料に投資資金が攻勢へ
・インタライフ大幅高、２５年２月期業績・配当予想を上方修正
・ゴルドウインが大幅反発、２５年３月期利益予想を上方修正
・バリオが急反発、ＣＳＳ子会社と業務提携で基本合意
・ピーエスに投資資金が流入、中計発表が株価刺激しバリュー株としての側面にも着目
・駅探が急速人気化、２５年３月期経常利益増額で前期比５．４倍に
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS