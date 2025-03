添い寝中の圧迫から赤ちゃんを守る！neomamaism『ベッドインベッド』

「neomamaism(ネオママイズム)」の『ベッドインベッド』が、ママたちに絶大な人気を誇るTV番組『夫が寝たあとに』*にて近藤千尋さんの愛用品として紹介され、藤本美貴さん・横澤夏子さんとともにお三方より絶賛されました。

neomamaism『ベッドインベッド』

「neomamaism(ネオママイズム)」の『ベッドインベッド』が、ママたちに絶大な人気を誇るTV番組『夫が寝たあとに』*にて近藤千尋さんの愛用品として紹介されました。

紹介されたベッドインベッドの“近藤千尋さんの感動ポイントと活用方法”をそのままの言葉でお届けします。

「吐き戻し防止用にネジで簡単に角度が変えられる」

「生地はしっかりしているのに、超軽い。ほとんど生地の重さ!」

「持ち運びに便利」

「仕事現場や、上のお子さん二人をお風呂に入れて待っている間に、使っている」

「実家帰省や旅行にもいい」

2Lペットボトル1本分の軽さで楽々持ち運び

●neomamaism「ベッドインベッド」について

現在、楽天市場やAmazonのベビーベッドランキングで一位を獲得している、新生児〜1歳半までの赤ちゃんのための『折りたたみ式ベッドインベッド』です。

シンプル且つオシャレなデザイン性と日本のインテリアにも馴染みやすいくすみカラーリングと、持ち運びや丸洗い可能な機能性が、InstagramやTikTokなどのSNSを中心にママたちの口コミで人気が広まりました。

・通気性のよい3Dエアーメッシュ生地を採用し、汗をかきやすい赤ちゃんも快適に過ごせる

・傾斜調節機能で新生児期に多いミルクの吐き戻しを防止することで、ママにも赤ちゃんにも優しく、負担を軽減

・窒息死亡事故の原因となりやすいクッション材を使用せず、柔らかすぎない適度なクッション性を実現

・頭部と脚部の二箇所のしっかりとした「PPフレーム構造」で添い寝中の圧迫から赤ちゃんを守る

・使用期間目安:新生児〜18ヶ月と長く使えて、多様なインテリアになじむシンプルデザインと3色のくすみカラー展開

・折りたたみ式かつ軽量、外出時にも便利なバッグ型ケース付き

・お手入れ楽々!洗濯機で丸洗いOK

・日本国内の検査機関にて安全テスト済(耐荷耐久テスト20kgとホルムアルデヒド含有量検査)

簡単に角度調整が可能

●商品情報について

販売価格 :公式オンラインストア 12,750円(税込・送料込)

その他ECモール 14,250円(税込・送料込)

サイズ :展開時《本体外側》47cm×90cm×18cm

《本体内側》40cm×83cm×8cm

折りたたみ時 48cm×43cm ※最小幅20cm

重さ :2.1kg

素材 :3Dエアーメッシュ(ポリエステル100%)・PPフレーム

セット内容:ベッドインベッド本体(クッションパッド1枚含む)、

収納バッグ、取扱説明書

カラー :Dove Gray(グレー)・Oyster White(ホワイト)・Smoke Pink(ピンク)

くすみカラーの3色展開でインテリアにも馴染む

●取扱店舗について

【neomamaism公式オンラインストア】など

