「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN 東京ドーム」 (C)PLEDIS ENTERTAINMENT / HYBE JAPAN. All Rights Reserved.

世界的人気を誇るSEVENTEENが世界14都市30公演で約103万人超を動員した最新ワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」から2024年12月5日に行われた東京ドーム公演の模様が、TBSチャンネル1で3月30日(日)にテレビ初独占放送される。

■初披露となった「MAESTRO -Japanese ver.-」など日本のCARATを魅了した多彩なパフォーマンス!

SEVENTEENの軌跡を彩る歴代タイトル曲が多数盛り込まれ、エネルギーとパッションに満ち溢れた東京ドーム公演。気迫と色気に息を呑む「Fear」ではスクリーンに現れた一対の大蛇が牙を剥く演出に会場も大興奮。また、ツアー初披露の「MAESTRO -Japanese ver.-」ではWOOZI(ウジ)のピアノ生演奏に合わせ、指揮棒を持ち"マエストロ"と化したHOSHI(ホシ)が軽快なダンスで観客の目を奪う。統括リーダー・S.COUPS(エスクプス)の「SEVENTEEN, RIGHT HERE!」という力強いシャウトから芸術性の高い圧巻のステージが繰り広げられ、会場は割れんばかりの歓声に包まれていく。

「今日は東京ドーム最後の日です。胸が痛いです」としんみりムードの挨拶もCARAT(ファンの呼称)とのコール&レスポンスで盛り上げると、WONWOO(ウォヌ)のスキルアップした日本語トークやTHE8(ディエイト)がサプライズ披露したソロ曲など、その後も多彩なパフォーマンスで畳み掛けていった。

■個性豊かなユニットステージから日本語曲まで貴重なパフォーマンスが盛りだくさん

さらに、ユニットステージではそれぞれのチームが持ち味を発揮。ワイルドなラップと挑発的な表情で魅了するHIPHOP TEAMがアニマルマスク姿で怪しくも楽しい宴を繰り広げると、強さと優雅さを併せ持つPERFORMANCE TEAMは美しいファルセットが際立つ「Rain」で溢れんばかりのエナジーを発散。人気の青春賛歌を声高らかに歌ったVOCAL TEAMはメンバーの仲睦まじい写真をスクリーンに映し出し、会場の大歓声を誘った。

感涙するCARATが続出した日本オリジナルの新曲「消費期限」や叙情的なメロディと歌詞が心に沁みる「ひとりじゃない」、「今 -明日 世界が終わっても-」など日本語楽曲による心温まるステージも次々と披露。

2024年に発売され、1週間でトリプルミリオンを達成した12th Mini Album「SPILL THE FEELS」のタイトル曲「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」。アメリカの人気ラッパー・DJ Khaledがフィーチャリングに参加したこの曲では成熟した大人のムード漂う群舞で、CARATに"愛の大切さ"を訴えかけ、さらなる進化を見せつけた。

ピンク色のペンライトで埋め尽くされたウェーブを幸せそうな表情で見つめるWONWOOが「春のさくらみたいだね」と感慨深い様子でつぶやいたように、"桜"で満開になった東京ドーム。多くの人々に活力と元気を与えるSEVENTEENの力強くも華やかなショータイムは心に残るかけがえのない瞬間の連続。彼らが創り上げる唯一無二の世界をぜひとも体感しておきたい。

■過去に日本で催されたライブ、ファンミーティングも一挙放送!

また3月28日(金)には13人の完全体で東京ドームを熱くした2022年のライブを収録した「SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN 全曲ノーカット版」と「SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE' 全曲ノーカット版」もテレビ初独占放送。さらに3月29日(土)の深夜からはSEVENTEENの2016年から2024年までの単独コンサートやファンミーティングも約20時間一挙放送される。

13人の飽くなき挑戦とCARATの愛に支えられた8年間の軌跡をこの機会に心に焼き付けておきたい。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN 東京ドーム

放送日時:2025年3月30日(日)21:00〜

SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN 東京ドーム 全曲ノーカット版

放送日時:2025年3月28日(金)17:00〜

SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE' 東京ドーム 全曲ノーカット版

放送日時:2025年3月28日(金)20:30〜

2016 'LIKE SEVENTEEN - Shining Diamond' in Japan CONCERT

放送日時:2025年3月30日(日)3:30〜

'17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN

放送日時:2025年3月30日(日)5:15〜

2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR 'DIAMOND EDGE' in JAPAN

放送日時:2025年3月30日(日)7:20〜

SEVENTEEN 2018 JAPAN ARENA TOUR ‘SVT’

放送日時:2025年3月30日(日)10:30〜

SEVENTEEN 2022 JAPAN FANMEETING 'HANABI' 全曲ノーカット版

放送日時:2025年3月30日(日)13:00〜

SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN 福岡PayPayドーム

放送日時:2025年3月30日(日)15:50〜

SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN 日産スタジアム

放送日時:2025年3月30日(日)18:20〜

チャンネル:TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ