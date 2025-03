中途採用企業向けWebページを新設！CAREER MARK

ノヴィータは、2025年3月18日に、中途採用を行う企業向けのWebページを新設し、公開しました。

ノヴィータは、2025年3月18日に、中途採用を行う企業向けのWebページを新設し、公開。

■中途採用を行う企業向けのWebページ新設のポイント

CAREER MARKでは、これまで再就職を目指す駐在員パートナー向けの情報を中心にWebサイト上にて情報を公開していましたが、今回、採用企業向けのWebページを新たに公開しました。

このページでは人材紹介サービスの概要だけでなく、具体的な特徴や導入事例、採用成功のポイントを分かりやすく紹介しています。

初めてCAREER MARKの利用を検討される企業に向けて、採用の選択肢となるような有益な情報を提供します。

1. 会員(求職活動中人材)属性データ

CAREER MARKを通じて求職活動中の人材属性データをWebページ上で公開しました。

さらにCAREER MARK紹介資料をダウンロードすることで、人材の渡航前の勤務先や業務スキルなども確認していただけます。

ご相談いただく前にCAREER MARKの会員属性について知っていただくことで、よりスムーズな人材紹介が可能です。

2. 採用事例の紹介

CAREER MARKを通じて再就職された方の事例もご覧いただけるようになりました。

さらに、CAREER MARKを通じて人材を採用された企業のインタビューなどを公開している公式ブログのリンクも新たに設置し、今後ブログでの情報発信をより強化していきます。

3. 人材ソリューションの紹介

CAREER MARKでは人材紹介を軸としつつ、“人材ソリューション”と定義している各種サービスを提供しています。

例えば、その企業に興味のある人材に対し企業理念や求人情報のアピールをしていただける「オンライン企業訪問」、駐在員を派遣している企業に対して社員の配偶者のキャリアに関するサポートを行う「駐在員配偶者向けキャリアサポート」などがあります。

今回のWebページ新設に伴い、人材紹介サービスの流れを可視化するとともに、人材ソリューションのその他のサービスについても詳しく観覧できます。

