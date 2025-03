NAIJEL GRAPHコラボ！モンブラン「アレンジして遊べる貼付＆刻印サービス」

モンブランは、アーティストのNAIJEL GRAPH(ナイジェルグラフ)とコラボレーションし描き起こしたイラストをあしらって、モンブラン商品にアレンジして遊べる貼付&刻印サービスを、2025年4月2日(水)から4月8日(火)まで、伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーションにて開催します。

モンブラン「アレンジして遊べる貼付&刻印サービス」

多彩な才能で活躍しているナイジェルグラフが、その独特なスケッチでモンブランのロゴやアーカイブに基づいたイラストを特別に描き起こし。

イベントではこれらのイラストをモンブランのレザーアイテムや筆記具などにあしらい、唯一無二のアイテムになるサービスをします。

4月2日(水)10時〜15時と3日(木)15時〜20時の2日間はナイジェルグラフも在廊し、モンブランオリジナルレザーブックマークにサインをする特別な機会もあります。

約100年の歴史を誇るモンブランのレザーグッズは、アーティスティック ディレクターのマルコ・トマセッタにより、モダンでスタイリッシュに進化を遂げています。

モンブランのDNAでもある「書く文化」へのオマージュはデザインにインスピレーションを与え、伝統のクラフツマンシップ、最新の技術、タイムレスなデザインを追求しています。

独特のアートワークを提供し各方面から注目されるアーティスト、ナイジェルグラフのイラストをこの機会にモンブランのアイテムにあしらってみませんか。

■モンブラン × ナイジェルグラフ ポップアップイベント概要

期間 :2025年4月2日(水)〜4月8日(火)

場所 :伊勢丹新宿店 メンズ館 1階 プロモーション

サービス:期間中、モンブランのレザーグッズや筆記具などの

購入いただいたアイテムに、ナイジェルグラフが描き起こしたイラストを貼付または刻印します

また、4月2日(水)10時〜15時/3日(木)15時〜20時は、

ナイジェルグラフが在廊します

※対象のアイテムは店頭にて確認してください

※レザーグッズを含む税込み3万円以上購入のお客様に、ナイジェルグラフが描いたイラストをレザーにも貼れる転写ステッカーシートを差し上げます(なくなり次第終了)

※筆記具、インイヤーヘッドフォンへは刻印サービスとし、製作期間に約2週間いただきます

※ナイジェルグラフの直筆サインは、在廊時に購入したお客様のみへのサービスとさせていただきます(インク・リフィル除く全商品対象)

※期間中、モンブラン伊勢丹新宿店にカスタマー登録をしていただくと、ナイジェルグラフコラボイラストのオリジナルシールを差し上げます(なくなり次第終了)

ナイジェルグラフのイラストをあしらったレザーグッズ

新作のスリングバッグにもイラストをあしらうことができます

筆記具やインイヤーヘッドフォンには刻印ができます

■NAIJEL GRAPH(ナイジェルグラフ)

アーティスト。

イラストやコラージュ、立体作品の制作を手がける。

ロンドンや香港、韓国、アメリカなどで作品を発表、個展の開催など国内外問わず活動の場を広げている。

近年ではグローバル展開としてnew balance、Stanley、Beastie Boys、Wild Bunch、Wild Style(映画)などとのコラボ作品の提供、またアジア展開としてadidas originalsからNAIJEL GRAPH × STAN SMITH をリリース。

国内ではモンスターズインクやバズライトイヤー、SOPH.、UNDER COVER などに作品を提供。

Gallery Target では、映画『E.T.』の40周年を記念したオフィシャル展覧会「E.T. The Extra-Terrestrial by NAIJEL GRAPH」を開催した。

ナイジェルグラフ

