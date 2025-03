“びっしりタトゥー”が話題になったハン・ソヒ、ファンの悩みにズバッと「神回答」連発！

女優ハン・ソヒがファンに真摯に向き合った。

【写真】ハン・ソヒ、首元から腕まで「タトゥーびっしり」

最近公開されたファッションマガジン『Harper's BAZAAR Korea』の公式YouTubeチャンネルには、ハン・ソヒがゲストとして出演した。

この動画でハン・ソヒは、ファンから寄せられた質問を選び、それに答える時間を持った。

まず、「体力のために運動を始めたいから、おすすめの運動を教えてほしい」というファンに対して、「体力のために運動するなら、まずランニングをおすすめする。最近は天気も良くなってきたから、散歩がてらするといいと思う。ボクシングも有酸素運動だから楽しいし、私は水泳も好きなので水泳もおすすめ。運動に行くのが本当に面倒なときは、運動着を着て寝る。起きですぐ動ける。ジムに行くまでが大変なだけで、行けばやる。やらされるからやるって感じで、とにかく行くことが大事。でも、最近は私も運動していない」と笑顔で語った。

『Harper's BAZAAR Korea』YouTubeチャンネルキャプチャ ハン・ソヒ

続けて、「人見知りの性格を克服したい」というファンには、「私もかなり内向的な人間だけど、仕事をしながら外向的に変わった。たくさんの人と会話しなければならないとか、いい人でいなければという強迫観念を捨てた方がいいと思う。私は人が多い場所に行ったとき、無理に仲良くなろうとするより、その場の状況に最善を尽くすタイプ。人見知りを克服するのは、私にとってもまだ課題」と答えたハン・ソヒ。

「適性に合わない仕事だけど、給料が一人で生活するには問題なくて悩んでいる」という質問には、「私だったら続ける。仕事が適性に合わないというのが、どの部分なのかによると思うけど、自分が進みたい方向と合わないのなら、真剣に考えた方がいい。一方で、仕事のカテゴリーの一部が合わないだけなら、良い同僚や上司に出会うのは簡単ではないから、働きながらどの業務がどれくらい自分に合っていないのかを考えてみるといい」とアドバイスした。

『Harper's BAZAAR Korea』YouTubeチャンネルキャプチャ ハン・ソヒ

特に、「他人の視線をすごく気にして、メンタルがガラスのように繊細な自分の性格を克服したい」というファンに対しては、「ほとんどの人がガラスのメンタルだけど、どれだけ耐えて持ちこたえるかが大事。私も職業柄、他人の視線を意識して、客観的な視点で自分を見ようとたくさん努力しているけど、それでもすごく心配性で考えすぎるタイプ。でも、考えたところで大きく変わることはない。すぐに解決しないような悩みや考えなら、一旦置いておいて、今この瞬間に集中するのがいいと思う」と語った。

「考えすぎる時、どうやって思考を止めるか?」という質問には「詐欺師みたいに聞こえるかもしれないけど」と前置きしたうえで、「考えを止めたい時、雑念が浮かんできたら後頭部に集中すると雑念が消えると言う。寝る前に目を閉じて後頭部に集中すると、雑念が消えていく気がする」と自身の解決法を伝授していた。

『Harper's BAZAAR Korea』YouTubeチャンネルキャプチャ ハン・ソヒ

そんなハン・ソヒは、6月から初のワールドツアーファンミーティングを開催する予定だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。