Appleが毎年6月に開催する開発者向け会議「WWDC25」の開催日が、2025年6月9〜13日に決定しました。WWDC25 - Apple Developerhttps://developer.apple.com/jp/wwdc25/Apple’s Worldwide Developers Conference returns the week of June 9 - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2025/03/apples-worldwide-developers-conference-returns-the-week-of-june-9/

Apple announces WWDC 2025: iOS 19 and more coming soon - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/03/25/apple-announces-wwdc-2025-for-ios-19/2025年6月9日から13日まで開催されるWWDC25は、完全にオンラインで開催されることとなりますが、Apple本社であるApple Parkでも特別イベントが開催される予定です。すべての開発者が無料で参加できるWWDC25では、Appleの開発するソフトウェアの最新情報にスポットライトが当てられることとなります。Appleのワールドワイドデベロッパーリレーションズ担当ヴァイスプレジデントを務めるスーザン・プレスコット氏は、「世界中の開発者コミュニティと共に、今年も素晴らしいWWDCの年を迎えることができてうれしく思います。開発者を支援し、革新を続けるための最新のツールやテクノロジーをお届けするのが待ちきれません」とコメントしました。なお、WWDC25の講演はApple Developerアプリ、Apple Developerウェブサイト、YouTubeのApple Developerチャンネルで視聴可能です。Appleは毎年WWDCの中で次世代OSを発表しているため、WWDC25ではiOS 19、iPadOS 19、visionOS 3、tvOS19、macOS 16、watchOS 12などの発表が期待されています。iPhone向けのOSであるiOS 19については、「Apple史上最も劇的なソフトウェアのオーバーホールとなる」とも報じられており、大規模なデザインの刷新が期待されています。iOS 19については、ユーザーがデバイスを操作したりコントロールしたりする方法も簡素化されると予想されており、BloombergはiOS 19のアップデートは2013年に登場した「iOS 7以来最大の刷新になる」と報じました。AppleがiOS 19・iPadOS 19・macOS 16でデザインの大幅なアップデートを実施する予定、iOS 7やmacOS Big Sur以来最大のアップデートになる可能性も - GIGAZINEなお、AppleはiPadOS 19およびmacOS 16でもデザインの大幅な刷新を行うことで、プラットフォーム間でのデザイン言語を統一し、ユーザーにより一貫したユーザー体験を提供することを目指しているそうです。