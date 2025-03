日本人には当たり前でも、海外の人を「えっ!」と驚かせるものは数多くあるもの。最近、米国のネット掲示板・Redditに立てられた「現地では当たり前だけれど、自分の国にもほしいと思った物は?」というトピックに、日本についての意見がありました。どんな物が羨ましいと思われているのでしょうか?

↑すごっ!

トイレの温水洗浄便座

まず挙がったのが、やはり日本のトイレ。「日本のトイレは清潔そのもの!」と、衛生的にもきれいで気持ちよく使えることを褒めたたえる声が多くありました。また、公共で使えるトイレが海外に比べると多く、「公共の場で用を足したくなっても、日本では心配ない」という点も高評価です。

さらに「自分の国にも取り入れたい」というのは、温水洗浄便座の存在。洗浄機能も、便座を温めるという機能も、海外のトイレではほとんどないことから、どちらも海外の人に人気のよう。洗浄機能付きトイレを「お尻を洗う水鉄砲」なんて表現もされていました。温水洗浄便座を気に入りすぎて、自宅にも日本式トイレを設置したという人の書き込みもありました。

コンビニ

日本のコンビニも大人気。販売されている商品のクオリティについて、「西洋のレストランよりもおいしいものがある」という意見や、コンビニとスーパーにはたいてい電子レンジが置いてあることも喜ばれたよう。

セブンイレブンはもともと米国生まれで、同国にもコンビニは存在しますが、「米国のコンビニよりもはるかに優れている」という意見が多数のようです。

また、「ヒート機能付きの商品棚がいい」という声も。これは、温かい飲み物を販売しているコーナーやレジまわりのホットフードを指しているよう。「ヨーロッパでも棚を冷やすのは普通なのに、温める機能が付いてないのはなぜ?」という書き込みがありました。

温水洗浄便座もコンビニも、日本の生活にはなくてはならない存在。でもそれらが、海外の人には驚異的に素晴らしいものに映っているかもしれません。

【主な参考記事】

Daily Mail. Tourists reveal ‘cool’ everyday things available abroad they wish their country had - from Japan’s ‘wash and blow dry’ loos to Germany’s recycling system. March 19 2025

パナソニック 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ 瞬間式 DL-RT20-WS ホワイト 新おしり洗浄 ステンレスノズ... 39,600円(03/26 11:01時点) Amazon楽天市場 Amazonの情報を掲載しています

※この記事は本サイト(GetNavi web)でご覧になるとアフィリエイト広告が掲載されています。リンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。 ※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。