子育て世帯を応援するサービスや団体が一同に集結！ACCEL LINK「マタニティ＆ベビーフェスタ2025」

ACCEL LINKは、2025年4月5日(土)6日(日)の2日間、横浜みなとみらいのイベントホールパシフィコ横浜にて、自分達らしい妊娠や出産、育児を見つけるためのファミリーイベント「マタニティ&ベビーフェスタ2025」を開催します。

ACCEL LINK「マタニティ&ベビーフェスタ2025」

開催日 :2025年4月5日(土)・6日(日)

会場名 :パシフィコ横浜

参加企業数:約90社

来場想定数:32,000名

来場対象者:産前産後のママやそのご家族、お子様を予定しているご夫婦など

家族全員で楽しめる体験コンテンツや、新規参入企業が紹介するベビーグッズまで、育児に役立つ多種多様な商品サービスや情報が一堂に会する国内最大級の子育てイベントが2025年も開催します。

■見どころステージ

会場内特設ステージでは会期2日間を通じてプログラムを展開します。

【注目ステージ1】4月5日 11:20〜 篠田麻里子トークショー

妊娠からご出産までに感じ思われたことや、お仕事との両立、そして日本の親子に届けたい思いやメッセージなどお話を伺います。

【注目ステージ2】4月5日 12:20〜 14:00〜 ベリーぎゅっとコリラックマをいっしょにおどろう

リラックマとコリラックマが「ベリーぎゅっとコリラックマ」に合わせてダンス!

コリラックマたちといっしょにかわいくおどっちゃおう!!

【注目ステージ3】4月6日 11:00〜 14:00〜 ボンボンアカデミー×アニメ「パンダなりきりたいそう」のスペシャルコンサートを開催!

日本トップクラスの教育系YouTube公式チャンネル「ボンボンアカデミー」のうたのおねえさん「なる」と、絵本・アニメで大人気な「パンダなりきりたいそう」のパンダさんがスペシャルステージを開催!

ステージイベント以外にも会場内では家族で楽しめるイベントを多数開催しています、

■子育て応援ブースのみどころ

79社・団体のブースが参加し、200を超える子育て世帯のための最新グッズやサービスが紹介され、実際に見て触って、話を聞きながら、自分たちに合ったサービスやグッズを見つけることができます。

【注目ブース紹介】

妊娠中の夫婦に向けて赤ちゃんのために“拡大新生児スクリーニング検査”を啓蒙する「積水メディカル」、肌を育てる予防スキンケアを提唱する元AKB篠田麻里子さんが立ち上げたスキンケアブランド「yokayo」。

産後の女性や家族の健康を高タンパクで美味しいパンでサポート「YOUR MEAL」、

「味覚」の成長を大切にしたフランス発オーガニックベビースムージー「ミトク」など、

ママや赤ちゃん、家族の健やかな生活を応援するブースが注目です。

その他にも新生児サイズからキッズサイズまでベビー服を紹介「バースデイ/Cottoli」、

ママ・パパの声からうまれた便利で時短になるベビー雑貨を提案する「palapeli -ぱらぺり-」など、使った後も記念になる、そんな可愛いアイテムを展開するブースにも注目です。

夏に備えて取り入れたい猛暑対策として、「POLED」はファン付きクールシートを展開、

おうちでおなかの赤ちゃんの心音を聴くことができる家庭用の胎児超音波心音計や電動式鼻水吸引機を紹介する「ちゃいなび」、赤ちゃんを見守るスマートベビーモニター「CuboAi」など、テクノロジーを身近な子育てアイテムとして提案するブース。

商品を見るだけでなくレクチャーが受けられるブースとして、赤ちゃんのためのチャイルドシート選びをサポート「自動車事故対策機構」抱っこひもの種類や選び方のコツ、使用中の抱っこひもの装着アドバイスが受けられる「抱っこ紐安全協議会」などもPRブースを構えており注目のブースとなっています。

【注目コンテンツ】子育て世帯のキャリア相談窓口を開設

「マタニティ&ベビーフェスタ」では子育てとの両立や、子育て後のキャリア構築を応援するため「仕事と育児のキャリア相談会」を開催します。

