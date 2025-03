ラッセル・ウェストブルックがレギュラーシーズン通算得点でKGを抜いてNBA歴代20位に

3月25日(現地時間24日)。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナで臨んだシカゴ・ブルズ戦を119-129で落としたことで、ここ4戦を1勝3敗と負け越すことになった。

大黒柱のニコラ・ヨキッチを5戦連続で欠いたチームは、ジャマール・マレーが28得点5リバウンド7アシスト、ペイトン・ワトソンが24得点6リバウンド4ブロック、クリスチャン・ブラウンが18得点5リバウンド3アシスト、マイケル・ポーターJr.が16得点6リバウンド、ディアンドレ・ジョーダンが10得点17リバウンド7アシストでこの試合を終えた。

シックスマンのラッセル・ウェストブルックは、25分50秒のプレータイムで14得点10アシストのダブルダブルに5リバウンドをマーク。第1クォーター残り2分25秒にトップ下からディープスリーを放り込んだことで、レギュラーシーズン通算得点でKGことケビン・ガーネット(元ミネソタ・ティンバーウルブズほか/2万6071得点)を抜き、NBA歴代20位へ浮上。

ブルズ戦を終えて、ウェストブルックは通算2万6083得点へ到達。キャリア17年目をプレーする36歳のベテランガードは、今シーズンここまで66試合へ出場し、平均28.1分13.2得点5.0リバウンド6.2アシスト1.4スティールを残している。

Brodie's HOF resume keeps getting better pic.twitter.com/C6l9JGGsi9

- Denver Nuggets (@nuggets) March 25, 2025