BABYMONSTERと「Google Pixel」が渋谷でコラボ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『Google Pixel IMAGINATION STUDIO with BABYMONSTER』SHIBUYA TSUTAYAにて開催決定

BABYMONSTERが、GoogleのAI機能を搭載したスマートフォン「Google Pixel」とコラボレーション。『Google Pixel IMAGINATION STUDIO with BABYMONSTER』が、東京・SHIBUYA TSUTAYAにて3月29日11時にオープンする。

1階はBABYMONSTERの等身大アクリルスタンドが並ぶ「IMAGINATION TOUR」、B1階は人気楽曲のMVからインスパイアされたパネルが並ぶ「DIVE INTO MUSIC VIDEO」。いずれも、BABYMONSTERの魅力が詰まった空間となる。

会場で貸し出される「Google Pixel 9 Pro」で撮影した写真を「イマジネーション」機能や「編集マジック」機能を使って編集することで、自分だけのBABYMONSTERの写真を作ることも可能。ファンは要チェックだ。

この他にも「Google Pixel 9 Pro」などの最新機種や、GoogleのAI「Gemini」を体験できるブースや、BABYMONSTERへの応援メッセージを書き残せるメッセージボードが登場し、さらに会場のB1階では、本イベントを体験した人限定で購入することができるBABYMONSTERグッズの物販エリアも。ツアーグッズの他、本イベントで先行販売されるグッズの取り扱いもあるとのことだ。

■会場ではオリジナルステッカープレゼント企画も実施！

会場で撮影した写真をSNSにシェア＆アンケートに回答した人に、今企画限定のオリジナルステッカーをプレゼント。「IMAGINATION TOUR」もしくは「DIVE INTO MUSIC VIDEO」のどちらかを体験のうえ、撮影した写真をX（旧Twitter）に投稿すると、先着でオリジナルステッカーがプレゼントされる（※オリジナルステッカーがなくなり次第終了）。

イベント情報

『Google Pixel IMAGINATION STUDIO with BABYMONSTER』

03/29（土）～04/13（日）東京・SHIBUYATSUTAYA1階・B1階

リリース情報

2024.11.02 ON SALE

ALBUM『DRIP』

※韓国発売日：11月1日

イベント特設ページ

https://store.google.com/intl/ja/ideas/google-pixel-imagination-studio

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/