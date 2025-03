◆広瀬アリス、HANAの推しを告白「The 妹って感じ」

【モデルプレス=2025/03/26】女優の広瀬アリスが25日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「広瀬アリスのオールナイトニッポンGOLD」(ニッポン放送/よる10時〜)に出演。ちゃんみなプロデュースのガールズグループオーディション「No No Girls」(通称:ノノガ)より誕生した7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)の推しを明かした。「『No No Girls』ヤバい。私の中で激熱すぎる」とハマっていることを明かした広瀬。「私の推しを言ってもいいですか?ここでまさかの発表。MAHINA(マヒナ)です」と推しを告白し「MAHINAちゃんがすごく可愛いんですよ。『The 妹』って感じで。みんなからイジられてキャッキャしてるのが…。『No No Girl』で初めてラップをやったんですよ。信じられないくらい音が立ってて上手くて、そこから引き込まれちゃいましたね」と語った。

◆広瀬アリス、HANAの魅力を熱弁「化け物揃い」

グループ最年少のMAHINAについて、広瀬は「たぶん年齢私の半分ぐらいでしょ?」と口に。「半分くらいだったらどうしよう。結構ショックかも…。気づいたら下ばっかり出てくるんですよね」とつぶやきながら番組内で年齢を調べると、MAHINAが2009年生まれであることがわかった。広瀬は「2009年?私がミスセブンティーンとってる年なんですけど。ダブルスコアだ、私。若いな〜」と笑った。さらに広瀬は、「化け物揃いですからね。全員すごい、半端ない。ラップも上手い、歌も上手い、ダンスも上手い」とHANAの魅力を熱弁。「No No Girls THE FINAL」も観に行ったそうで、「『これオーデイションか?』みたいなレベルで。鳥肌がずっと立ってたし、ずっと泣いてました。親心かなんなのか」と感動したことを明かした。(modelpress編集部)情報:ニッポン放送【Not Sponsored 記事】