思い出から生まれた『和洋折衷の味』！blueberry「3種のチーズケーキ」

blueberry「3種のチーズケーキ」

「blueberry」は、3種の絶品チーズケーキを2025年3月28日より、応援購入サービスMakuakeにて販売開始します。

また、Makuakeでの販売開始に伴い、東京・bluecoco恵比寿店にて3月28日 12:00より試食会を開催!

思い出から生まれた『和洋折衷の味』キャンプでパティシエが作る絶品チーズケーキ!

(1)『お芋のチーズケーキ』

おじいちゃんが好きだったスイートポテトを融合させた和洋折衷なチーズケーキ

商品画像(お芋のチーズケーキ)

(2)『抹茶のバスクチーズ』

富士山抹茶の豊かな風味と後を引くに苦みを楽しめる抹茶スイーツ

商品画像(抹茶のバスクチーズ)

(3)『りんごのチーズケーキ』

的場浩司さんオススメのハワイアンアップルパイがMakuake限定チーズケーキに!

商品画像(りんごのチーズケーキ)

【オススメのシチュエーション】

◎特別な日のはじまり。

春の澄んだ空気が漂うキャンプ場で、焚き火の暖かさに包まれながら過ごす友人たちとの楽しいひとときに食べるチーズケーキもおすすめ!

冷凍のチーズケーキは数時間で自然解凍ができるため、食べるタイミングによって味わいが変化します。

中はまだ少し冷たく、外側はクリーミーな食感が戻ってきている半解凍状態では、口の中でとろけるような濃厚な味わいが広がります。

焚き火の炎が揺れる中、チーズケーキの甘さが一層引き立ち、アウトドアでの特別なデザートタイムが完成です。

◎家族との絆

今日は特別な日。

家族が集まる、大切な人の誕生日にもおすすめです!

家族一人ひとりが笑顔でお祝いの言葉を交わし、思い出話に花を咲かせながら味わうその瞬間、濃厚なチーズの風味が口いっぱいに広がります。

ショートケーキやホールケーキではなく、あえてチーズケーキを選んだのは、その特別な味わいが家族の絆を一層深めるからです。

チーズケーキの豊かな風味と滑らかな食感が、今日という特別な日を更に特別なものにしてくれます。

■先行発売(Makuakeリターン)

・blueberry特割10%OFF:3種類の中から1種類お選びください。

・blueberry早割5%OFF :3種類の中から1種類お選びください。

・超早割22%OFF :3種類の中から2種類お選びください。

・超割18%OFF :3種類の中から2種類お選びください。

・早割15%OFF :3種類の中から2種類お選びください。

■商品概要

販売開始日 :2025年3月28日(金)Makuake販売開始

一般販売価格:三種のチーズケーキ×1個・販売価格5,500円

先行販売 :超特別割引(5〜22%OFF)

▼リターン商品

(1)お芋のチーズケーキ(お芋マイスター平野さんが育てた『三島甘藷』)

(2)抹茶のチーズケーキ(日本最大茶と呼ばれる、静岡産・富士山抹茶)

(3)林檎のチーズケーキ(的場浩司さんがオススメするハワイアンアップル)

販売店: 有限会社blueberry

■東京・bluecoco恵比寿店【Makuakeリターン試食会】

試食会日時:3月28日(金)12:00〜

開催場所 :東京・bluecoco恵比寿【渋谷区恵比寿4-27-3 内藤ビル1階】

TEL :03-6450-4138

※試食会当日、試食用リターン品無くなり次第終了します。

Makuake限定で、今回はスイーツ男子で有名な俳優『的場浩司』さんがTV雑誌等でおススメしている「ハワイアンアップルパイ」の林檎をチーズケーキに仕上げています。

生キャラメルとアップルの絶妙なバランスが生み出すフルーティーな絶品スイーツに仕上がっています。

