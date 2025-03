猪苗代の雄大な自然を満喫！猪苗代観光協会「いなチャリ」

猪苗代観光協会は、福島県耶麻郡猪苗代町内において2025年3月22日(土)から、いなチャリ(レンタサイクル事業)を再開しました。

猪苗代観光協会「いなチャリ」

猪苗代は雪が多い地域となっており、毎年11月後半から3月中旬まではレンタサイクル事業は休止となっていますが、2025年は例年より早い再開となります。

また、昨年夏から秋まで電動キックボードの実証実験を行なっていましたが、需要が見込まれると判断したため、2025年からは電動キックボードレンタルも正式に開始します。

電動モビリティの快適さと自由度を兼ね備えた新しい移動手段で、美しい猪苗代湖やその周辺の観光スポットをより便利に楽しめます。

【貸出場所】

猪苗代観光協会(JR磐越西線猪苗代駅すぐ)

【料金】

自転車 1,000円〜

電動キックボード 1,000円〜

※利用時間、利用日によって料金は異なります。

【レンタル時間】

午前9時〜午後4時

【電動キックボード利用条件】

・16歳以上(運転免許不要)

・年齢確認のため、受付時に参加者全員に身分証明書などをご提示いただきます。

・同協会では安全のため、走行中は必ずヘルメットを着用していただくようお願いしています。

・75歳以上の方には、原則お貸ししておりません。

