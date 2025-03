外はとろ〜り、中はひんやりとろける新食感！紅茶房「蜜芋の“生”テリーヌブリュレ」

紅はるか焼き芋専門店「紅茶房」では、「母の日ギフト2025」として、お母さんが喜ぶ焼き芋スイーツ「蜜芋の“生”テリーヌブリュレ」の限定販売を2025年3月24日より開始しました。

紅茶房「蜜芋の“生”テリーヌブリュレ」

■母の日には“お芋の幸せ”を贈ろう

とろける焼き芋スイーツギフトを3月24日より限定販売開始。

2025年も、お母さんが笑顔になるラインアップです。

■2大看板商品を母の日特別バージョンでお届け

1つ目は、紅茶房の新感覚スイーツ「蜜芋の“生”テリーヌブリュレ」。

1000時間以上熟成させた紅はるか「和芋紅茶房」を贅沢に使用。

一度焼き芋にしてから、丁寧になめらかに裏ごし。

北海道産生クリームとフレッシュクリームをブレンドし、最後は香ばしくキャラメリゼ。

半解凍で食べるのが一番美味しく、「外はとろ〜り、中はひんやり」とろける新食感。

まさに大人のご褒美スイーツです。

2つ目は、「九州産紅はるか焼き芋 食べ比べセット」。

・鹿児島県鹿屋産:フルーツのような芳醇な甘さ

・熊本県大津産 :栗のような濃厚な旨味の“幻の芋”

製法にもこだわり、「紅はるか」本来の蜜感を引き出し、1本ずつ個包装で提供。

日本マタニティフード協会認定商品として、小さなお子様から年配の方まで安心して楽しめます。

九州産紅はるか焼き芋 食べ比べセット

■贈り物としての気づかいも

紅茶房では母の日ギフトとして、以下のサービスを特別に用意されています。

・母の日専用メッセージカード(2種から選べます)

・大正5年創業の老舗による高級風呂敷ラッピング

「気を遣わせないけど気が利いてる」──そんな、心にちょうどいいギフト体験を届けます。

■人気商品「プレミアム蜜芋スイートポテトチーズケーキ」も登場

手間暇を惜しまず、1度に15個しか焼けない「プレミアム蜜芋スイートポテトチーズケーキ」も販売。

・1層目:蜜芋ペーストを贅沢に使った濃厚スイートポテト

・2層目:北海道産生クリームを使ったフレッシュチーズケーキ

・3層目:全粒粉のグラハム生地にココア風味をプラス

濃厚でバランスの取れた3層仕立ては、他にはない特別な味わい。

発送待ちが出るほどの隠れた人気商品です。

プレミアム蜜芋スイートポテトチーズケーキ

■安心お取り寄せ宣言

即日発送・明確納期:11:59までの注文は即日発送

14日間返金保証 :万が一ご満足いただけなければ全額返金

ギフト対応 :納品書や領収書は同梱せず、ギフトにも安心

お取り寄せ初心者の方や、遠方のご家族への贈り物にも安心して利用できます。

■紅茶房とは 〜紅はるか焼き芋専門店〜

紅茶房は、福岡のカフェ「imoyaみ乃う茶房」がプロデュースする、九州産紅はるか専門の焼き芋専門店です。

福岡県久留米市、耳納連山の麓に位置する自然豊かな環境で、毎日、心を込めて丁寧に焼き上げています。

