日本＆世界のアイスクリーム総勢100種以上が集結！イオンレイクタウン「アイスクリーム博覧会2025」

イオンレイクタウン「アイスクリーム博覧会2025」

会期 :2025年4月25日(金)〜5月6日(火・休)全12日間

営業時間:11時〜18時

会場 :イオンレイクタウンmori 噴水広場(埼玉県越谷市)

「イオンレイクタウン」では、2025年4月25日(金)から5月6日(火・休)までの12日間、国内外のアイスを楽しめるアイスクリームの祭典「アイスクリーム博覧会2025」を開催。

日本トップクラスのアイスクリーム生産額・出荷量を誇り、消費額も常に上位にランキングする埼玉県を舞台に、ランドマークであり、世代を超えた集客力を誇るイオンレイクタウン。

「アイスクリーム博覧会」は、この「地」で行うことにこだわり、2025年で13回目の開催となります。

「アイスクリーム博覧会」は、2002年に日本で初めてアイスクリーム博覧会を開催したメンバー(ご当地グルメ研究会)が主催する、「古今東西のアイスクリーム」がテーマのグルメイベント。

日本だけではなく、世界各国のアイスクリームの楽しみ方や文化をディープに取り入れたイベント。

地域限定の歴史ある伝統の品から、トレンドの一品、さらには組み合わせの面白味や、新たなフレーバーとの驚きの出会いなど、日常では体験できない多種多様なアイスクリームに触れられます。

2025年のゴールデンウィークは、全9店舗に100種類を優に超えるアイスクリームが集結。

大型連休にどこかへ行かずとも、旅行気分で各地のアイスクリームを楽しめます。

【出店店舗区画一覧】

◆石川県能登町「マルガージェラート」

◆トルコ国「ギュネイ家のトルコアイス」

◆広島県尾道市「しまなみドルチェ」

◆北海道江別市「サンタチューボー!」

◆特別店「ご当地・観光地アイスコレクション」レックス・ベリー

◆企画店「世界のプレミアムアイス工房」

◆企画店「ワールドフレーバーショップ」

◆企画店「ワールドアイスファクトリ―」

◆企画店「カップアイスミュージアム」

※企画店舗はアイスクリーム博覧会限定店

【出店店舗紹介】

(1)石川県「マルガージェラート」

イタリアで世界最高のジェラート職人として認定され、世界ジェラート大使を務める柴野大造オーナーの店。

2021年には「世界一のジェラートショップ」に認定された話題のジェラテリア。

同店からは、2024年ジェラートマエストロコンテストで日本チャンピオンに輝いた羽間辰彦と、世界大会入賞など日本のジェラート界を盛り上げる大西海渡の若手ジェラテリアによる特別チームを編成。

世界チャンピオン柴野大造の作品と、日本チャンピオン羽間辰彦の作品等、国内はもとより世界を代表するイタリアンジェラートが楽しめる。

◆主な出品商品

●3種のナッツとリコッタ〜柑橘とバニラ〜(羽間辰彦2024年日本一受賞作品)

●マスカルポーネとオレンジバニラ(柴野大造・日本一受賞作品)

●グランピスタチオ(柴野大造・世界大会受賞作品)

●能登プレミアムミルク

(2)トルコ国「ギュネイ家のトルコアイス」

世界に100人以下しかいない、トルコアイス「ドンドルマ」の正式伝承者が登場。

トルコのカフラマンマラシュのご当地アイスとして知られる「トルコアイス」。

今回登場するギュネイさんは1862年より続くギュネイ家のアイスクリームを守り抜く伝承者の一人。

トルコでも一目置かれるギュネイ家のアイスは、本場トルコでも日本・アジアで一番と称され、トルコからも工場視察に訪れるほど。

ラン科の植物の球根を粉末にした「サーレップ」を加えることで独特の粘り気のある“のび〜る”アイスとして有名だが、昨今は貴重なサーレップを使わないものも多いだけに、本物の職人がこだわる本物のトルコアイスを楽しんでもらいたい。

◆主な出品商品

●トルコアイス「ドンドルマ」(ミルク、チョコほか)

●唐辛子の「ドンドルマ」(トルコ唐辛子のアイス)

●きな粉黒蜜「ドンドルマ」(世界初?日本+トルコの抜群の相性)

●特別出品:アラビアのアイス「ブーザ」(ロールケーキ風)

(3)広島県「しまなみドルチェ」

1998年に広島県瀬戸田町(現尾道市)に誕生。

しまなみ海道に在る瀬戸田と言えば国内レモン発祥の地であり、温暖な気候と日照量の多さから、国内屈指の柑橘王国として知られる。

柑橘の美味しさを引き出すために、自社工場で果汁を絞り出し味わいを最大限に活かした製造にこだわる。

国内おとりよせランキング上位なのも、その味に惚れ込んだ常連がいるからこそ。

しまなみ海道のサイクリングやドライブで「必ず立ち寄りたい」場所としても挙げられる。

◆主な出品商品

●特別フレーバー:「海人の藻塩レモンミルク」、「せとか」

●人気フレーバー:「瀬戸田のレモン」、「伯方の塩」、「瀬戸田のデコみかん」「尾道の桃」「いちごのソルベ」等

●自家製ジュース:「デコみかんジュース」

(4)北海道「サンタチューボー!」

北海道小麦で作るメガホン大のパリパリクレープを器に作られる唯一無二のパリパリクレープパフェの店。

ポテチのような食感のクレープと北海道ソフトクリームのコンビネーション。

自家製プリンやソースなどを組み合わせたパフェは種類も豊富で選ぶだけでもパニックに!

パリパリの秘密は北海道産のジャガイモをクレープの生地に練り込むこと。

アイスクリームとの相性が抜群なのは間違いなく、世界でも例を見ないコンビネーション。

◆主な出品商品

●「パリパリチョコバナナ」、「パリパリいちご」「パリパリ焼プリン」「パリパリ生キャラメル」「パリパリ生チョコ」等

●特別メニュー:「パリパリ北海道メロン」

(5)全国「ご当地・観光地アイスコレクション」レックス・ベリー

日本全国の観光地アイスを企画プロデュースするレックス・ベリー。

「なによりも素材」というコンセプトのもと北海道から沖縄までの素材を使用した「スウィートベリージェラート」の評判は高い。

通常はそれぞれの観光地でしか味わえない限定品であるが、今回はアイスクリーム博覧会に集結させて一堂に会す。

滅多にないチャンスだけに見逃せない。

◆主な出品商品(30品以上集結)

●スーパープレミアム:京都「お濃茶アイス(数量限定)」、福岡「あまおういちごミルク」

●プレミアム:「北海道メロン」、新潟「幻の洋梨ルレクチェ」、京都「京都府産お抹茶」、「沖縄パインヨーグルト」

●北海道「北海道コーンポタージュ」、「黒豆きな粉」、青森「すりおろしりんごシャーベット」、岩手「山ぶどうシャーベット」、平泉「和からし」、「どぶろく」、山形「殿様のだだちゃ豆」、宮城「伯楽星の日本酒」、佐渡「佐渡の塩ミルク」、栃木「レモン牛乳」、栃木「スカイベリーいちごミルク」、「日光ゆば」、浅草「電気ブラン」、千葉「八街産落花生」横浜「杏仁豆腐」、「超マンゴー」、江ノ島「しらす」、箱根「黒バニラ」、天城「本わさび」、山梨「白桃シャーベット」、長野「ブルーベリーヨーグルト」、「信州駒ヶ根飲むヨーグルト」、駿河「とうふミルク」、静岡「クラウンメロン」、愛知「ミントチョコ」、「和みほうじ茶」、和歌山「梅シャーベット」、徳島「ゆずシャーベット」、沖縄「もずく」、ほか

(6)世界のプレミアムアイス工房 ショコラティエろまん亭

世界各地には無数のアイスクリームレシピが存在します。

その中でもシェフやパティシエにしか出来ないワンランク上のアイスレシピが揃うのがこちらのお店。

数々のグルメイベントやスイーツイベントでその技を披露してきた、ショコラティエろまん亭のオーナーシェフ夛田氏に製造を依頼して、レストランでしか味わう事が出来ない、世界のアイスクリームデザートを目の前で完成、提供していただきます。

味わいはもちろん、その技も一緒に見て楽しめます。

◆主な出品商品

●フランス「ベイクドアラスカ(Baked Alaska)」

●イタリア「クレマ・カタラーナ(Crema Catalana)」

●日本「モンブランアイス」

(7)ワールドフレーバーショップ

日本各地や世界で人気のアイスクリームフレーバーをシングル、ダブル、クワトロと組み合わせて楽しめる、アイスクリーム博覧会限定ショップ。

国内のソフトクリーム、国内のアイスクリーム、海外のアイスクリーム、総勢国内外20種類以上のアイスとソフトを、シングル、ダブル、クワトロ(4種)と、自分好みに組み合わせして楽しめます。

◆主な出品商品

総勢20種以上のフレーバーを自分好みに組み合わせ

●ソフトクリーム:「山川牧場ミルク」、「博多あまおう」、「夕張メロン」

●国内アイス:「とうもろこし」「ずんだ」「りんご」「いぶりがっこチーズ」「ハスカップ&カマンベール」「焼きナス」「みかん」「巨峰」「しろくま」「すいか」「琉球紅茶」等

●国外アイス:タイ「ドリアン」東南アジア「ココナッツ」台湾「落花生」豪州「ホーキーポーキー」、フィリピン「ウベ」等

(8)ワールドアイスファクトリー

世界の王道から珍品まで世界各国のアイスクリームメニューを一堂に会した、アイスクリーム博覧会限定ショップ。

◆主な出品商品

●ドイツ「スパゲッティアイス」

●台湾「フライドアイスクリーム」

●スコットランド「スコッチウィスキー&バニラ」

●イタリア「ブリオッシュ・コン・ジェラート」

●アルゼンチン「ドゥルセデレチェ」

●フィリピン「ハロハロ」

●オーストラリア「ホットチップスアイスクリーム」

●台湾「盆栽アイス」

●イタリア「アフォガード」など

(9)カップアイスミュージアム店

全国各地のカップアイスや出店者のカップアイスを持ち帰り可能なアイスクリームショップ

◆主な出品商品

●歴史的ご当地アイス

秋田:ババヘラアイス、長崎:ちりんちりんアイス、高知:あいすくりん、鹿児島:しろくま、沖縄ブルーシールアイス等

●新ご当地アイス

北海道:大樹ロケットアイスモナカ、北見ハッカアイス、長野:りんご玉アイス等

●仰天ご当地アイス

北海道:かにアイス、宮城:牛たんアイス&三陸の海鮮アイス、富山:しろえびアイス、青森県:にんにくアイス、静岡県:うなぎアイス、秋田:いぶりがっこチーズアイス等

●ご当地食材

北海道:チーズ、かぼちゃ、メロン、山形:さくらんぼ、静岡:静岡茶、和歌山:みかん、京都府:宇治茶、岡山:白桃、高知:ゆず、沖縄:紅芋等

「アイスクリーム博覧会」は株式会社ご当地グルメ研究会の登録商標です。

