¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦Ä¹ÌîÃÒ»Ò»á¤Î´ÓÏ½¤ÈÇ÷ÎÏ¡¡»³ÅÄÈþÊÝ»Ò»á¥³¥é¥à
¡¡¡Ú»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤Î¥ß¥Û¥³¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Û
¡¡£²£´Æü¤Î¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡×¡Ê£Î£È£Ë¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊüÁ÷£±£°£°Ç¯£Ó£Ð¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡È¤¢¤ÎÆü¡É¤ÈÌ¤Íè¡×¤ÈÂê¤·¡¢»þ´Ö³ÈÂç¤ÇÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤Ë¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°ÂðÌ±É×»á¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ£°æµ®É§»á¡¢¤½¤·¤Æ¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò»á¤ò¾·¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë£Í£Ã¤Ï·¬»Ò¿¿ÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤µ¤Þ»³Áñ»ö·ï¡×¤ä¡Ö¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡×¡¢¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡×¤Ê¤É¤òµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤äÆÈ¼«¼èºà¡¢¾Ú¸À¤Ê¤É¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÅÔÅÙÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¶É°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤é¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡³ÈÂç¤È¸À¤Ã¤Æ¤â£·£²Ê¬¤ÎÊüÁ÷¡££±£°£°Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«»Ï¤á¤¿¤¬¡¢Ä¹Ìî»á¤Ë¤è¤ëÅª³Î¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¤¬¸«±þ¤¨¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ø¤È»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò¸å¤ÏÉ×¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÉëÇ¤¤ËÈ¼¤¤ÅÏÊÆ¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸ÅÁã¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ìî»á¤Ï¡¢£²£°£°£°Ç¯¤«¤éÄ»±Û½ÓÂÀÏº»á¤È¶¦¤Ë¡Ö¥¶¡¦¥¹¥¯¡¼¥×¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¹Ìî»á¤¬ËÁÆ¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¶¥é¥·¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¥Ö¡¼¥à¡×¡£Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«³Ø¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼èºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¸½¾ì¤Þ¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ä¹Ìî»á¤Î¸¶ÅÀ¤ò³À´Ö¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤â³ØÀ¸»þÂå¤ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Î»ëÅÀ¤ä´¶ÁÛ¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¸¸À¤ÇÅÁ¤¨Â³¤±¤¿Ä¹Ìî»á¡£¡ÖÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢¸½ÃÏ¤ØÈô¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤é¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¶õ¹Á¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ØÈô¤ó¤À¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½ÃÏ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¼èºà¤·¤¿¤«¤éÏÃ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤¬ÀµµÁ¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµ²ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Ä¤âÈ¯¿®¤¹¤ë¿Í¤¬¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ÏÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÄ¹Ìî»á¤Î¤Þ¤È¤á¡£¶¦±é¼Ô¤ä¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¹Ìî»á¤Ïºò½Õ¤è¤ê¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àèº¢»þ´Ö³ÈÂç¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Åö½é¤«¤é¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤ëÄ¹Ìî»á¤¬¡¢ÎëÌÚ½ã»Ò¥¢¥Ê¤ä²òÀâ°Ñ°÷¤ÎÎëÌÚÉÒÉ×»á¡¢¥²¥¹¥È¤é¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë±Ô¤¯»Â¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ä¹Ìî»á¤Îº£¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¸åÇÚ½÷À¥¢¥Ê¤Ë¤âÀ§ÈóÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡×¤Îô£¤«¾å¤ò¤æ¤¯Ä¹ÌîÃÒ»Ò»á¤òÉ®¼Ô¤â¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡£