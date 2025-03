KDDIが新ゲーミングスマホ「ROG Phone 9」のメーカー版を3月28日に発売!

既報通り、ASUS JAPANは26日、同社が展開するゲーミングブランド「ROG(Republic of Gamers)」の新商品として5G対応ゲーミングスマートフォン(スマホ)「ROG Phone 9(型番:AI2501)」および「ROG Phone 9 Pro(型番:AI2501)」、「ROG Phone 9 Pro Edition(型番:AI2501)」(ともにASUSTeK Computer製)を日本向け製品を2025年3月28日(金)に発売すると発表しました。

5G NR (SA/NSA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66

3G W-CDMA: 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100MHz

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

各機種ともにオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)で、内蔵メモリー(RAM)および内蔵ストレージ、本体色はROG Phone 9が12GB RAM+256GBストレージモデルのファントムブラック(型番:ROG9-BK12R256)とストームホワイト(型番:ROG9-WH12R256)、ROG Phone 9 Proが16GB RAM+512GBストレージモデルのファントムブラック(型番:ROG9PRO-BK16R512 )、ROG Phone 9 Pro Editionが24GB RAM+1TBストレージモデルのファントムブラック(型番:ROG9PRO-BK24R1T )となっています。販路はROG Phone 9およびROG Phone 9 Pro Editionが公式Webショップ「ASUS Store」やASUS Store楽天市場店のほか、Amazon.co.jpやエディオン、コジマ、上新電機、ソフマップ、ノジマ、ひかりTVショッピング、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラといったECサイトや量販店となっており、ROG Phone 9 ProはKDDIおよび沖縄セルラー電話の公式アクセサリーブランド「au +1 collection」として直営店および公式Webストア「au Online Shop」でのみ販売されます。合わせてROG Phone 9 Proを取り扱うKDDIおよび沖縄セルラー電話は26日、ROG Phone 9 Proを取り扱うと発表しています。また発売に先立って3月26日(水)9時より予約販売を順次開始しています。価格(金額はすべて税込)はオープンながらも希望小売価格ではROG Phone 9が159,800円、ROG Phone 9 Proが189,800円、ROG Phone 9 Pro Editionが239,800円で、ROG Phone 9 Pro Editionは数量限定での販売となるとのこと。なお、ROG Phone 9 Pro EditionはROG Phone 9 Proに冷却機能を強化したサブウーファー搭載の外付けクーラーであるAeroActive Cooler X Pro」とバンパーケース「Aero Case」、トラベルポーチが付属したパッケージとなっています。その他、専用アクセサリーとして保護ケース「ROG Chill Case」(3,980円)や外付けクーラー「AeroActive Cooler X Pro」(13,980円)および「AeroActive Cooler X」(11,980円)、保護フィルム「Antibacterial Glass Screen Protector(For ROG Phone 9 Series)」(3,480円)も販売されます。ROG Phone 9 ProはASUSが展開するゲーミング向けROGブランドを冠したゲーミングスマホ「ROG Phone」の新機種の上位版で、昨年発売された前機種「ROG Phone 8 Pro」に続いてau +1 collectionから販売されることになり、新たにチップセット(SoC)にQualcomm製のハイエンド向け「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載してより高性能になっているほか、冷却性能も向上して高負荷なゲームも長時間に渡ってより安定してプレイできるようになっています。またディスプレイのリフレッシュレートが最大185Hz(ゲーミング機能「Game Genie」利用時)に向上し、バッテリーも5800mAhに大容量化され、さらにリアカメラにはソニーのモバイル向けイメージセンサーブランド「LYTIA」の大型センサーを採用するなど、全体的に性能が強化されており、さらにROG Phoneシリーズ初のeSIMを採用しています。なお、日本向け製品はROG Phone 8シリーズに続いておサイフケータイ(FeliCa)にも対応しています。主な仕様は約6.78インチFHD+(1080×2400ドット)LTPO AMOLEDディスプレイやUSB Type-C端子×2(DisplayPort 1.4、OTG)、急速充電(最大65W)、ワイヤレス充電(最大15W)、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、NFC Type A/B、位置情報取得(A-GNSSなど)、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、ジャイロスコープ、電子コンパス、3.5mmイヤホンマイク端子、デュアルステレオスピーカー、マイク×3、ハイレゾ音源、顔認証、画面内指紋認証など。カメラは以下の構成に。<フロントカメラ>・約3200万画素CMOS(1/3.2型、RGBW、1画素0.7μm、4in1)+広角レンズ(F2.5、焦点距離25mm)<リアカメラ>・約5000万画素CMOS(Sony製「Lytia 700」、1/1.56型、1画素1.0μm、4in1、PDAF)+広角レンズ(F1.9、焦点距離23.8mm、6P、Gimbal OIS)・約1300万画素CMOS(1/3.0型、1画素1.12μm)+超広角レンズ(F2.2、画角120°、焦点距離12.7mm、光学0.5倍)・約3200万画素CMOS(1/3.2型、1画素0.7μm、4in1、PDAF)+望遠レンズ(F2.4、焦点距離23.8mm、光学3倍、デジタル30倍、OIS)防水(IP5XおよびIP8X)や防塵(IPX6)SIMはnanoSIMカード(4FF)スロットが1つとeSIMでデュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)をサポートし、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。サイズは約163.8x77x8.9mm、質量は約227g。付属品はACアダプター、USB C to Cケーブル、クリアケース、、SIMピン、ユーザーガイドなどの紙類となっています。OSはAndroid 15 with ROG UIをプリインストール。その他の詳細な製品情報は『ASUS JAPAN、新ゲーミングスマホ「ROG Phone 9」と「ROG Phone 9 Pro Edition」を3月28日に発売!予約受付中。価格は15万9800円から - S-MAX』をご確認ください。

記事執筆:memn0ck

