【「ROG Phone 9」シリーズ】 3月28日 発売予定 価格 ROG Phone 9:159,800円 ROG Phone 9 Pro:189,800円 ROG Phone 9 Pro Edition:239,800円

ASUS JAPANは、ゲーミングスマートフォン「ROG Phone 9」シリーズの国内向けモデルを3月28日に発売する。価格は159,800円より。

本製品は、同社のゲーミングブランド「Republic of Gamers(ROG)」が手掛けるゲーミングスマートフォンの最新モデル。2024年11月にグローバル版が発表されていたが、今回遂に日本向けモデルが発表となった。

SoCは最新の「Snapdragon 8 Elite」を搭載しゲーミング性能やAI性能を強化。本体内部の冷却システムを改良したことで先代の「ROG Phone 8」から冷却性能が20%向上している。また、ディスプレイはサムスン製の有機ELパネルを採用し、解像度は2,400×1,080ドット、リフレッシュレートは最大185Hzとなっている。

ラインナップはメインメモリ12GB/ストレージ256GBの「ROG Phone 9」を中心に、メインメモリ16GB/ストレージ512GBでカメラ性能を強化した「ROG Phone 9 Pro」、メインメモリ24GB/ストレージ1TBで外付けクーラーユニットなどが付属する「ROG Phone 9 Pro Edition」の3モデルが登場。カラーはファントムブラックのほか、「ROG Phone 9」のみストームホワイトが用意される。

「ROG Phone 9」および「ROG Phone 9 Pro Edition」はASUS公式オンラインストアのほか、AmazonやASUS Store楽天市場店、家電量販店などで販売予定。「ROG Phone 9 Pro」のみKDDI専用モデルとなり、全国のKDDIやau style、au Online Shopにて販売される。

【ROG Phone 9 Pro/ROG Phone 9 Pro Edition】【ROG Phone 9】【「ROG Phone 9」シリーズの比較】 ROG Phone 9 Pro Edition ROG Phone 9 Pro ROG Phone 9 SoC Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite メインメモリ 24GB LPDDR5X 16GB LPDDR5X 12GB LPDDR5X ストレージ 1TB(UFS 4.0) 512GB(UFS 4.0) 256GB(UFS 4.0) ディスプレイ 6.78インチ/有機EL/2,400×1,080ドット/最大185Hz 6.78インチ/有機EL/2,400×1,080ドット/最大185Hz 6.78インチ/有機EL/2,400×1,080ドット/最大185Hz アウトカメラ 広角カメラ(5,000万画素)/超広角カメラ(1,300万画素)/望遠カメラ(3,200万画素) 広角カメラ(5,000万画素)/超広角カメラ(1,300万画素)/望遠カメラ(3,200万画素) 広角カメラ(5,000万画素)/超広角カメラ(1,300万画素)/マクロカメラ(500万画素) バッテリー 5,800mAh 5,800mAh 5,800mAh カラー ファントムブラック ファントムブラック ファントムブラック、ストームホワイト サイズ 高さ163.8mm×幅77mm×奥行8.9mm、227g 高さ163.8mm×幅77mm×奥行8.9mm、227g 高さ163.8mm×幅77mm×奥行8.9mm、227g 主な付属品 USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、クリアケース、Aero Case、AeroActiveCooler X Pro、トラベルポーチ、ユーザーマニュアル USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、クリアケース、ユーザーマニュアル USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、クリアケース、ユーザーマニュアル 価格 239,800円 189,800円 159,800円

