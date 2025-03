1億曲以上の楽曲を様々なDJ機器でDJプレイが可能に！AlphaTheta「Apple Music」連携

AlphaThetaは、DJ文化の未来を見据えた一歩として、Apple Musicとの連携を実現しました。

これにより、同社のDJソフトウェアrekordboxからApple Musicの膨大な楽曲カタログやプレイリストを使用したDJプレイが可能になり、rekordboxに対応するすべてのAlphaTheta製DJ機器と組み合わせてDJプレイを行えます。

さらに、OMNIS-DUOとXDJ-AZでは、DJ機器から直接Apple Musicにインターネットを介して接続可能になります。

最新のヒットチャート、懐かしの名曲、そして普段Apple Musicで聴いているお気に入りのプレイリストにすぐにアクセスできるため、思いのままにDJプレイを行えます。

これらの機能に対応するため、rekordbox for Mac/Windows「ver. 7.1.0」、rekordbox for iOS「ver. 4.4.0」、OMNIS-DUOファームウェア「ver. 1.21」、およびXDJ-AZファームウェア「ver. 1.21」のアップデートが2025年3月25日にリリースされます。

また、Apple Musicとのコラボレーションを通じて、Apple Music上に公式キュレーターとしてAlphaTheta DJ Mix Curator Pageを開設します。

同じ楽曲群でミックスされたDJ Mixとミックスされていないプレイリストを同時に公開することでDJプレイの新たなインスピレーションを提供します。

今後も特別なDJミックスやプレイリストを継続的に公開予定です。

Apple Musicとの連携により進化したrekordbox、OMNIS-DUO、そしてXDJ-AZを通じて、次世代のDJの可能性をぜひ体感してください。

※利用にはApple Musicのサブスクリプションに登録が必要です。

※演奏にはインターネットに接続できる環境が必要です。

※rekordbox for Androidは近日対応予定です。

【商品概要】

商品名 : DJソフトウェア

型番 : rekordbox for Mac/Windows (ver. 7.1.0)

リリース時期 : 2025年3月25日

商品名 :DJアプリ

型番 :rekordbox for iOS (ver. 4.4.0)

リリース時期 :2025年3月25日 ※rekordbox for Androidは近日対応予定です。

商品名 :ポータブル オールインワンDJシステム

型番 :OMNIS-DUOファームウェア (ver. 1.21)

リリース時期 :2025年3月25日

商品名 :4ch プロフェッショナル オールインワン DJシステム

型番 :XDJ-AZファームウェア (ver. 1.21)

リリース時期 :2025年3月25日

【商品特長】

<Apple Musicの1億以上の楽曲と3万以上のプレイリストで広がる選曲の幅>

Apple Musicは、1億以上の楽曲と3万以上のプレイリストが聴き放題の、世界中で利用されている音楽ストリーミングサービスです。

今回のアップデートでApple Musicの持つ膨大な音楽カタログの中から楽曲をインポートして、手持ちの楽曲と組み合わせた演奏やプレイリストの作成が可能になります。

また、DJ中に気分に合わせて選曲を変更したり、新しいジャンルを試したいときにも、検索機能を使って、話題の曲や懐かしの名曲に瞬時にアクセスし、プレイすることも可能です。

誰もが知っているヒット曲に、マッシュアップやエフェクトなどのアレンジを加えることで、自分らしいプレイスタイルを表現することもできます。

<Apple Musicでrekordbox for Mac/Windowsの最新機能も利用可能>

今回のアップデートにより、Apple Musicから入手した楽曲は、rekordbox or Mac/Windows ver. 7に対応するすべてのAlphaTheta製DJコントローラーと組み合わせてDJプレイもできるようになりました。

また、rekordbox for Mac/Windows ver. 7から搭載されたストリーミングサービス用の新ブラウズ機能を使えば、アーティストの画像やアルバムアートワークを表示しながら、Apple Music内にある目的の楽曲に最短でアクセスできます。

Apple Musicの膨大な楽曲の中からお勧めの曲が探せるSTREAMING RADARや、Apple Musicを利用している仲間とプレイリストを共有できるCOLLABORATION PLAYLISTなどのrekordboxの最新機能も利用可能です。

<スマートフォンとApple Musicでどこでも手軽にDJ体験>

お使いのスマートフォンまたはタブレットにrekordbox for iOSをインストールすることで、Apple Musicのヒットチャートの楽曲をいつでもどこでも簡単に再生し、DJプレイを楽しむことができます。

また、軽量で携帯性に優れたDDJ-FLX2などのDJコントローラーを組み合わせれば、プライベートな空間やホームパーティなど、さまざまなシーンで友達と一緒にDJプレイを楽しむことが可能です。

rekordbox対応DJ機器一覧

<OMNIS-DUOとXDJ-AZから直接Apple Musicの楽曲にアクセス可能>

このアップデートにより、OMNIS-DUOとXDJ-AZはStreamingDirectPlay機能でApple Musicに対応し、最新の楽曲やプレイリストに直接アクセス可能になりました。

楽曲をロードすると自動でBPMやグリッド解析が行われ、波形表示を活用して直感的かつ正確なビートマッチングを実現します。

