気軽に空撮ができるコンパクトサイズ！ジーフォース「LEVIO(レヴィオ)」

ジーフォースは、航空法規制対象外である95gの軽量設計ながら、ジンバル機能を備えたフルHDカメラ搭載ドローン「LEVIO(レヴィオ)」を2025年3月26日(水)より、Makuakeにて先行販売します。

ジーフォース「LEVIO(レヴィオ)」

販売期間 : 2025年3月26日(水)〜5月6日(火・振休)

販売サイト: 応援購入サービスサイト「Makuake」

予定価格 : 29,700円(税込) 先行販売特別価格 22,275円(税込)〜

品番 : GB470

JAN : 4580416464703

機体寸法 : 全長122mm、全幅150mm、全高32mm

総重量 : 95g

飛行時間 : 約10分

解像度 : 動画 1920×1080(MP4形式)、

静止画 3840×2160(JPG形式)

付属品 : LEVIO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー×2、

予備プロペラ×4、USB Type-C 充電ケーブル、

ランディングパッド、プラスドライバー、U型レンチ、

取扱説明書

必要な物 : 送信機用単四電池×3本

【シングルジンバルを搭載し、ブレを抑えた動画撮影を可能に】

LEVIOのシングルジンバル搭載カメラなら、動きのある瞬間も滑らかにキャッチ。

走り回る子供たちやペット、旅先でのワンシーンもブレを抑えて撮影し、まるで映画のワンシーンのような映像で日常を彩ります。

ジンバル搭載カメラでブレの無い映像を

【カメラ角度を遠隔操作、リモートチルトコントロール機能】

送信機やスマホからカメラの角度をリモート操作できるので、「もう少し画角を下に…」など指先ひとつで思いのまま。

最大120°の可動域で、多彩な映像表現が可能になります。

カメラ角度のリモート操作が可能

【重量わずか95gのどこでも飛ばせる、軽量&高精度センサ技術】

機体重量はわずか95gの軽量設計。

航空法規制対象外なので、機体登録や飛行申請を必要とせず手軽に飛ばせます。

ToFセンサやオプティカルフローといった最新のセンサ技術を搭載し、初めてでも簡単に操作が可能。

手軽に持ち運べるコンパクトサイズ

アウトドア・屋外レジャーなどに

<Makuake限定価格でお得にゲット!>

「超超早割」は販売予定価格29,700円(税込)の25%OFF・22,275円(税込)でお得に購入できます。

※先着100名様に限ります。

プロジェクト名 : 【空撮をもっと身近に】

免許不要の100g未満ジンバル搭載ドローン「LEVIO」

【製品特徴】

・ 撮影中のブレを軽減する、シングルジンバル機構のフルHDカメラを搭載

・ 送信機やスマホからカメラの角度調整が可能なリモートチルトコントロール

・ わずか95gの機体に超小型・高出力ブラシレスモーターを4基搭載

・ 地上の障害物を検知し、一定の距離を保つToFセンサを搭載

・ 飛行用バッテリーが2個付いて最大約20分のフライトが可能

・ ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能を搭載

・ 各種センサをカットして飛行するマニュアル操作モードを搭載

・ Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならではの操縦が可能

