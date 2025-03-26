【暴風警報】岩手県・盛岡市、大船渡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市などに発表
気象台は、午前9時42分に、暴風警報を盛岡市、大船渡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。
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内陸、沿岸南部では、26日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
28日にかけて警戒
■宮古市
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■大船渡市
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 15m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■花巻市
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■北上市
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■久慈市
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■遠野市
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■一関市
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■陸前高田市
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 15m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■釜石市
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 15m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■二戸市
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■八幡平市
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■奥州市
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■滝沢市
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■雫石町
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■葛巻町
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■岩手町
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■紫波町
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■矢巾町
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■西和賀町
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■金ケ崎町
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■平泉町
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■住田町
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 15m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■大槌町
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 15m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■山田町
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■岩泉町
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■田野畑村
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■普代村
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■軽米町
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■野田村
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■九戸村
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■洋野町
□なだれ注意報
28日にかけて警戒
■一戸町
□暴風警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
28日にかけて警戒