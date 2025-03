俳優のキムタクこと木村拓哉(52)と歌手の工藤静香(54)の長女でモデル・フルーティストのCocomi(23)が25日、自身のインスタグラムのストーリーズでフォロワーからの質問に答える機会を設けた。そのやり取りで、バレーボール女子日本代表でイタリアのクラブに所属する石川真佑選手(24)を訪ねることがあるかと問われ、2ショット写真を添えて「Yes, definitely」(もちろん)と回答。これを受けて石川選手も自身のインスタのストーリーズで「I'll be waiting for you anytime」(いつでも待ってる)と応えている。

一見、ほのぼのとした交流だが、バレーボールファンからは煙たがられるという。

「もともと、Cocomiはバレーボールを題材にした人気漫画『ハイキュー!!』が"人生のバイブル"と投稿し、バレー好きを公言。昨年6月にはファンに真佑選手のことを『推し&相棒』として写真をアップし、意外な交友を明かしていました。しかし、イタリア在住の真佑選手との関係について、Cocomiは『遠距離恋愛してました』などと綴るなど、たびたび"匂わせ"的な仲良しアピール。その真の目的は真佑の兄でイタリアのクラブに所属する祐希選手(29)が狙いではないかという声が出て、炎上気味になっていますね。男子日本代表のエースで女性人気がありますから……」(女性誌ライター)

そんなCocomiの妹でモデル・女優のKōki,(22)は、3月20日に主演映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』が公開されたばかり。2部作で5月1日には『女神降臨 After プロポーズ編』が控えており、宣伝のためのバラエティ番組などでの露出が増えている。22年にはホラー映画『牛首村』の主演として女優デビューし、今回も主演だ。

「前回は、大物2世の娘と言う触れ込み以上のインパクトは残せなかった。そういう意味で今回は正念場。女優として存在感を見せたいところでしょう。番宣を見た視聴者からのKōki,への評価は《プッシュが露骨》《バラエティ対応力ある》など賛否両論ですが、発表会などでの現場の振る舞いをみると、世界的高級ブランドのアンバサダーを務めるモデルとしてのプライドが伺えます。番宣は相当頑張っているのでは? 一方、CocomiはSNSで、石川選手のことや週刊誌の車をアップして苦言を呈したりと投稿が話題になることばかり。どうすれば、ネットでバズるかは心得ているのでしょう。本業は22年に『NHK紅白歌合戦』で母・工藤静香と共演して以来、注目される機会は少ない。モデルとして芸能界にも身を置いていますから、こちらも爪痕は残したいところでしょうね」(ファッション業界関係者)

23年には、桐朋学園大学に再入学し、音楽家として学びを続けているCocomi。次はどんな話題を提供してくれるのか。

