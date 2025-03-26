岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）発表されました。

【画像を見る】人事異動「全教職員の異動先」を掲載

異動数は、

・小学校 退職100人、転任207人、新任209人。

・中学校 退職43人、転任150人、新任89人。

・義務教育学校 退職2人、転任1人、新任3人。

・高校 退職3人、転任6人、新任1人。

となっています。

岡山市教育委員会によりますと、過去最多となる194人の新採用教諭等を配置し、学校組織の活性化を図っているということです。

岡山市の教職員人事異動情報の一覧は、当ページでは以下のカテゴリー別に掲載します。



●高等学校｜校長、教頭、教諭、事務職員【画像1～画像6】

●義務教育学校｜副校長、指導教諭、教諭【画像7～画像11】



◆画像一覧【画像1～画像11】

高等学校（校長・教頭）

高等学校の校長、教頭は、以下の通りです（敬称略）。



■高等学校 校長

＜高等学校 校長 役職定年＞

岡山後楽館高 矢吹玲子



＜高等学校 校長 転任＞

岡山後楽館高（岡山後楽館高） 矢吹玲子



■高等学校 教頭

＜高等学校 教頭 新任＞

岡山後楽館高（岡山県教委） 宮川和義

高等学校（教諭・事務職員）

高等学校の教諭、事務職員は、以下の通りです（敬称略）。

■高等学校 教諭

＜高等学校 教諭 退職＞

岡山後楽館高 廣谷真治

岡山後楽館高 古川季靖

岡山後楽館高 光田和枝



＜高等学校 教諭 転任＞

岡山後楽館高（岡山県教委） 岩崎拓也

岡山後楽館高（岡山南高） 河内美智

岡山後楽館高（岡山芳泉高） 三神尚美

岡山後楽館高（精思高） 谷田紗也加



■高等学校 事務職員

＜高等学校 事務職員 転任＞

岡山後楽館高（御南中）森分豊

義務教育学校（副校長・指導教諭・教諭）

義務教育学校の校長・主幹教諭・指導教諭・教諭は、以下の通りです（敬称略）。



■義務教育学校 副校長

＜義務教育学校 副校長 新任＞

山南学園（旭竜小） 近藤昌子



■義務教育学校 指導教諭

＜義務教育学校 指導教諭 新任＞

山南学園（山南学園） 枝本亜希



■義務教育学校 教諭

＜義務教育学校 教諭 退職＞

山南学園 森川有恵

山南学園 兼松葉子



＜義務教育学校 教諭 転任＞

山南学園（竜操中） 横山綾



＜義務教育学校 教諭 新採＞

山南学園 泉村紗英