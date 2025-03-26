岡山市教職員 人事異動2025 「あの先生、どこじゃろ？」【公立高校・義務教育学校・名簿一覧掲載】
岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）発表されました。
異動数は、
・小学校 退職100人、転任207人、新任209人。
・中学校 退職43人、転任150人、新任89人。
・義務教育学校 退職2人、転任1人、新任3人。
・高校 退職3人、転任6人、新任1人。
となっています。
岡山市教育委員会によりますと、過去最多となる194人の新採用教諭等を配置し、学校組織の活性化を図っているということです。
岡山市の教職員人事異動情報の一覧は、当ページでは以下のカテゴリー別に掲載します。
●高等学校｜校長、教頭、教諭、事務職員【画像1～画像6】
●義務教育学校｜副校長、指導教諭、教諭【画像7～画像11】
◆画像一覧【画像1～画像11】
高等学校（校長・教頭）
高等学校の校長、教頭は、以下の通りです（敬称略）。
■高等学校 校長
＜高等学校 校長 役職定年＞
岡山後楽館高 矢吹玲子
＜高等学校 校長 転任＞
岡山後楽館高（岡山後楽館高） 矢吹玲子
■高等学校 教頭
＜高等学校 教頭 新任＞
岡山後楽館高（岡山県教委） 宮川和義
高等学校（教諭・事務職員）
高等学校の教諭、事務職員は、以下の通りです（敬称略）。
■高等学校 教諭
＜高等学校 教諭 退職＞
岡山後楽館高 廣谷真治
岡山後楽館高 古川季靖
岡山後楽館高 光田和枝
＜高等学校 教諭 転任＞
岡山後楽館高（岡山県教委） 岩崎拓也
岡山後楽館高（岡山南高） 河内美智
岡山後楽館高（岡山芳泉高） 三神尚美
岡山後楽館高（精思高） 谷田紗也加
■高等学校 事務職員
＜高等学校 事務職員 転任＞
岡山後楽館高（御南中）森分豊
義務教育学校（副校長・指導教諭・教諭）
義務教育学校の校長・主幹教諭・指導教諭・教諭は、以下の通りです（敬称略）。
■義務教育学校 副校長
＜義務教育学校 副校長 新任＞
山南学園（旭竜小） 近藤昌子
■義務教育学校 指導教諭
＜義務教育学校 指導教諭 新任＞
山南学園（山南学園） 枝本亜希
■義務教育学校 教諭
＜義務教育学校 教諭 退職＞
山南学園 森川有恵
山南学園 兼松葉子
＜義務教育学校 教諭 転任＞
山南学園（竜操中） 横山綾
＜義務教育学校 教諭 新採＞
山南学園 泉村紗英