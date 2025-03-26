岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）発表されました。

【画像を見る】人事異動「全教職員の異動先」を掲載

異動数は、

・小学校 退職100人、転任207人、新任209人。

・中学校 退職43人、転任150人、新任89人。

・義務教育学校 退職2人、転任1人、新任3人。

・高校 退職3人、転任6人、新任1人。

となっています。

岡山市教育委員会によりますと、過去最多となる194人の新採用教諭等を配置し、学校組織の活性化を図っているということです。

岡山市の教職員人事異動情報の一覧は、当ページでは以下のカテゴリー別に掲載します。



●中学校｜校長、副校長、教頭【画像1～画像9】

●中学校｜主幹教諭、指導教諭【画像10～画像15】

●中学校｜教諭、養護教諭、栄養教諭【画像16～画像25】

●中学校｜事務職員【画像26・27】



◆画像一覧【画像1～画像27】

中学校（校長・副校長・教頭）

中学校の校長・副校長・教頭は、以下の通りです（敬称略）。



■中学校 校長

＜中学校 校長 退職＞

建部中 國富聖子

御南中 友末修三

京山中 佐藤成実

桑田中 池田真理子

高島中 森章博

福南中 柴田司

芳泉中 正好東洋



＜中学校 校長 役職定年＞

操山中 戸井道彦



＜中学校 校長 転任＞

建部中（建部小） 大山真言

京山中（福浜中） 谷岡哲郎

桑田中（瀬戸中） 井上英次

高島中（福田中） 一守和弘

芳泉中（御津中） 只野牧人



＜中学校 校長 新任＞

御南中（岡大附中） 小倉恭彦

御津中（芳田中） 武田祥憲

操山中（足守中） 徳弘誠也

瀬戸中（岡山市教委） 西山径

福南中（吉備中） 太田一枝

福浜中（岡山中央中） 高木直美

福田中（光南台中） 中原修二

■中学校 副校長

＜中学校 副校長 退職＞

桑田中 川元彰



＜中学校 副校長 役職定年＞

御南中 赤井佐裕里



＜中学校 副校長 新任＞

京山中（上南中） 難波文彦

岡山中央中（岡山中央中） 藤田貴史

桑田中（桑田中） 重松裕美

竜操中（竜操中） 水上健史

操南中（操南中） 日下部克之

■中学校 教頭

＜中学校 教頭 転任＞

岡輝中（西大寺中） 西村誠博

吉備中（富山中） 高原靖枝

桑田中（荘内中） 塩見聡

操南中（岡輝中） 花房朋子



＜中学校 教頭 新任＞

足守中（石井中） 岡部一栄

中山中（香和中） 吉田浩史

御南中（桑田中） 岩月宏知

岡山中央中（灘崎中） 日浦基子

岡山後楽館中（岡山市教委） 目黒恭広

上南中（福浜中） 橋本卓史

西大寺中（岡大教職大学院） 岡田正和

上道中（緑ヶ丘中） 難波誠

光南台中（操山中） 今川新二

芳田中（東山中） 狩谷佳昭

興除中（竜操中） 辻真紀子

中学校（主幹教諭・指導教諭）

中学校の主幹教諭・指導教諭は、以下の通りです（敬称略）。

■中学校 主幹教諭

＜中学校 主幹教諭 退職＞

御南中 鈴木力郎



＜中学校 主幹教諭 転任＞

上道中（岡山中央中） 岩田亜希子



＜中学校 主幹教諭 新任＞

石井中（石井中） 板野哲也

高松中（高松中） 永井淳夫

岡北中（岡山市教委） 小坂建太

桑田中（桑田中） 松岡孝佳

香和中（香和中） 有森君治

竜操中（竜操中） 杉本秀夫

緑ヶ丘中（緑ヶ丘中） 大西隆

芳泉中（芳泉中） 武本剛史

芳泉中（芳泉中） 沼正太

福浜中（福浜中） 白石和明

■中学校 指導教諭

＜中学校 指導教諭 退職＞

御南中 大西浩史

桑田中 佐藤俊行

岡山後楽館中 藤原昭雄

操山中 古元方人

福南中 土松加代子

芳泉中 橋田千寿



＜中学校 指導教諭 転任＞

竜操中（御南中） 赤井佐裕里

芳泉中（操山中） 戸井道彦



＜中学校 指導教諭 新任＞

上南中（岡山市教委） 金見春花

福浜中（芳泉中） 田中純子

中学校（教諭）

中学校の教諭は、以下の通りです（敬称略）。



■中学校 教諭

＜中学校 教諭 退職＞

石井中 山際由佳

高松中 河田慶介

高松中 神徳明美

御南中 石井則雄

京山中 澤田久美子

岡山中央中 永野直樹

桑田中 高美真理子

香和中 塩江日奈子

操山中 青木京子

操山中 上野紗季

操山中 山崎瑞歩

高島中 小倉奈緒

操南中 池本修代

操南中 岡本充晴

富山中 有本朱美

富山中 妹尾稚子

旭東中 佐藤閑

瀬戸中 長塩聖司

上道中 岩田知郎

灘崎中 後藤祐子

妹尾中 斉藤正一

福南中 塩見賢一

福南中 清原恵子

芳田中 楠本奈々

藤田中 福田淳之

藤田中 大礒京子

芳泉中 堀田雅之

福田中 高木真由子

＜中学校 教諭 転任＞

岡輝中（中山中） 岡田有右

岡輝中（芳泉中） 岸本健一

岡輝中（福田中） 渡辺美智子

中山中（吉備中） 志賀千里

中山中（竜操中） 荒島永作

中山中（旭東中） 木口哲也

中山中（西大寺中） 池田一貴

石井中（竜操中） 本村哲

石井中（東山中） 米澤慶祐

石井中（芳泉中） 森原和樹

高松中（御津中） 藤井栞奈

高松中（東山中） 笹部滉人

高松中（灘崎中） 福森佳世

建部中（岡山後楽館中） 井上法子

建部中（竜操中） 川本小紋

御南中（陵南小） 阿部友彦

御南中（高松中） 椙山靖久

御南中（吉備中） 星幸宏

御南中（上南中） 森重友貴

京山中（浦安小） 大宅萌奈

京山中（中山中） 若林裕子

京山中（建部中） 小藤聖子

京山中（桑田中） 大野梨恵

京山中（香和中） 花岡健次

京山中（操南中） 井上みき

京山中（芳田中） 杉本征弥

岡北中（高松中） 堀瀬智之

岡北中（西大寺中） 三宅一生

岡北中（上道中） 池内未有希

吉備中（高松中） 料治愛里

吉備中（京山中） 岩藤容子

吉備中（岡山後楽館中） 古茂田充

吉備中（高島中） 中村謙友

吉備中（旭東中） 平山晴菜

吉備中（灘崎中） 藤原望

吉備中（興除中） 山地美秀

吉備中（藤田中） 西山航

岡山中央中（吉備中） 佐藤遼佳

桑田中（香和中） 内田薫

桑田中（操山中） 池井有彩

桑田中（岡山操山中） 犬束秀一

御津中（高島中） 宮田昌二

御津中（上南中） 高田直子

岡山後楽館中（中山中） 岩崎琢磨

岡山後楽館中（岡山中央中）佐藤秀樹

岡山後楽館中（御津中） 増見正芳

岡山後楽館中（操南中） 田中敦望

岡山後楽館中（上南中） 松本拓実

岡山後楽館中（灘崎中） 木村彩加

香和中（庄内小） 小橋奈央

香和中（建部中） 高津真実子

香和中（岡北中） 太田順

香和中（操山中） 萩原麻理

香和中（福浜中） 新谷彰男

竜操中（京山中） 川上真由

竜操中（吉備中） 原義生

竜操中（西大寺中） 原聡子

竜操中（瀬戸中） 尾崎笑子

竜操中（芳泉中） 武田厚子

操山中（富山小） 杉能俊介

操山中（岡北中） 國定裕子

操山中（灘崎中） 岩佐南

操山中（福浜中） 井上彩

操山中（福田中） 福岡詩織

高島中（京山中） 有井俊介

高島中（旭東中） 嶋村祥

高島中（上道中） 家岡正明

高島中（福南中） 石野達哉

緑ヶ丘中（旭東中） 大塚佳貴

操南中（中山中） 麻田知佐

操南中（竜操中） 越智結子

操南中（上道中） 内藤千春

操南中（芳泉中） 尾崎裕美

東山中（吉備中） 三宅伸二

東山中（福浜中） 谷岡浩輔

富山中（竜操中） 門田琴音

富山中（操山中） 清水藏

旭東中（岡山中央中） 小島真由

旭東中（桑田中） 遠部龍一郎

上南中（岡北中） 浅井泉帆

上南中（妹尾中） 岡田憲二

上南中（山南学園） 明樂雅絵

西大寺中（岡山中央中） 奥山裕太

西大寺中（旭東中） 苫田淳壱

瀬戸中（御南中） 木村晃子

瀬戸中（岡北中） 稲垣恵理

瀬戸中（富山中） 岸幸恵

灘崎中（操南中） 飯塚保恵

灘崎中（上南中） 松本有加

灘崎中（妹尾中） 梅林紘行

妹尾中（岡輝中） 河原大成

妹尾中（京山中） 内藤由美子

妹尾中（吉備中） 一守彰子

妹尾中（高島中） 安部由希

妹尾中（旭東中） 沖田未玲

福南中（石井中） 尾崎翔

福南中（桑田中） 菅崎千裕

福南中（福田中） 秋山竣平

芳田中（岡山後楽館中） 安楽栄太郎

芳田中（富山中） 石井健翔

興除中（岡大附中） 渡邊晶

藤田中（京山中） 松本照夫

藤田中（操南中） 山本匠

芳泉中（御南中） 竹内文乃

芳泉中（京山中） 大本美空

芳泉中（西大寺中） 塩尻香奈

芳泉中（福南中） 坂本弥生

芳泉中（興除中） 松田佑太

芳泉中（藤田中） 宮崎翔一

芳泉中（岡山南支援） 高橋秀明

福浜中（吉備中） 武山亨

福浜中（福南中） 岡本享子

福田中（足守中） 曽我部穂奈美

福田中（桑田中） 岡本美紀

＜中学校 教諭 新採＞

足守中 ゴダールハナ

岡輝中 常森竣介

中山中 上山卓朗

中山中 中尾将大

石井中 湯浅誉

高松中 柴田恵

御南中 海野花華

御南中 山田夏生

京山中 作田菜咲

京山中 馬場日向

岡北中 高瀬佑之介

岡北中 田村尚子

吉備中 青井凜

吉備中 川田諒

岡山中央中 藤原編香

桑田中 山本瑞夏

桑田中 吉本未来

御津中 今吉裕大

香和中 平田真矢

香和中 菅原幸千

竜操中 原且行

竜操中 小寺茜月

操山中 中畑侑大

操山中 片山さや華

高島中 結城咲良

高島中 朝久日向

操南中 佐藤未来

操南中 加藤大輝

東山中 堀内宏祥

東山中 竹本蓮

富山中 村西優

旭東中 山本勝也

旭東中 川部洋嗣

上南中 荒木絢永

西大寺中 三木海渡

瀬戸中 加地葵

上道中 高橋克之

光南台中 樋口早紀

灘崎中 曽我部拓真

妹尾中 中道あすか

妹尾中 洪健

福南中 森脇海里風

芳田中 春田佳奈

興除中 津島渉

興除中 荒川光貴

藤田中 矢野壮一朗

芳泉中 安友咲世

芳泉中 藤井元希

福浜中 大澤安友奈

福浜中 上井適太

福田中 藤原真衣

中学校（養護教諭・栄養教諭）

中学校の養護教諭・栄養教諭は、以下の通りです（敬称略）。

■中学校 養護教諭

＜中学校 養護教諭 転任＞

足守中（吉備中） 日笠明子

御南中（第一藤田小） 中藤志真

京山中（御野小） 板野友美

操山中（竜操中） 菅野裕里

富山中（京山中） 水島薫子

旭東中（光南台中） 竹本安希

瀬戸中（御津南小） 岡本敦子

光南台中（富山中） 勝田明未

芳田中（瀬戸中） 平田朋未

興除中（彦崎小） 川崎美和



＜中学校 養護教諭 新採＞

高松中 竹内莉久

竜操中 阿部果歩

■中学校 栄養教諭

＜中学校 栄養教諭 転任＞

香和中（富山中） 宇野順子

竜操中（芳泉中） 加藤明美

富山中（幡多小） 池田恵梨

上道中（高島小） 岩上典子

芳田中（高松中） 橋本秀心

藤田中（芳泉小） 木村綾

芳泉中（上道中） 山崎めぐみ

中学校（事務職員）

中学校の事務職員は、以下の通りです（敬称略）。

■中学校 事務職員

＜中学校 事務職員 転任＞

足守中（御津中） 上本昇平

御南中（妹尾中） 小野沙耶香

桑田中（古都小） 田野昌代

操山中（岡山後楽館中） 三宅敦子

旭東中（幡多小） 中村聖子

灘崎中（平島小） 馬生桂子

妹尾中（曽根小） 近藤千晴



＜中学校 事務職員 新採＞

操山中 神崎耀