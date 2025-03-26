ÌðÉô¹ÀÇ·¡õÀÄÌÚÍµ»Ò¤Î11ºÐÄ¹ÃË¡ÖÀä»¿È¿¹³´ü¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¡¡Êì¤Ø¡Ö»þ¡¹µÞ¤Ë¡×¤Î¸ÀÍÕ¤â¡¡ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡õÎÁÍý¸ø³«
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚÍµ»Ò¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢Ä¹ÃË¤Î11ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡£¡ÖÀä»¿È¿¹³´ü¡×¤À¤È¤¤¤¦Ä¹ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌðÉô¹ÀÇ·¡õÀÄÌÚÍµ»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤¬11ºÐ¤Ë¡¡ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡õÊì¤Î¼êÎÁÍý¤Ê¤É
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö3·î19Æü¡¡Ä¹ÃË¤¬11ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¢¼êÎÁÍý¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖHAPPY BIRTHDAY¡×Áõ¾þ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¸½ºß¡¢Àä»¿È¿¹³´ü¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½é¤á¤Æ¥¯¥½¥Ð¥Ð¥¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÀÇË´ü¤Êº£¤Ï¡¢ÀµÄ¾·ë¹½¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤â¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¤µ¡¢»þ¡¹µÞ¤Ë¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤´ÈÓ¤¬°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª´³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÍÎÉþ¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤ò¤ß¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö11ºÐÃË»ù¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌðÉô¹ÀÇ·¡õÀÄÌÚÍµ»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤¬11ºÐ¤Ë¡¡ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡õÊì¤Î¼êÎÁÍý¤Ê¤É
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö3·î19Æü¡¡Ä¹ÃË¤¬11ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¢¼êÎÁÍý¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖHAPPY BIRTHDAY¡×Áõ¾þ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¤µ¡¢»þ¡¹µÞ¤Ë¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤´ÈÓ¤¬°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª´³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÍÎÉþ¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤ò¤ß¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö11ºÐÃË»ù¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£