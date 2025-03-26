２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．００ドル（－０．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０２５．９ドル（＋１０．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４００．２セント（＋７３．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．２５セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５７．７５セント（－６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００１．７５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．５１（＋０．１３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．００ドル（－０．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０２５．９ドル（＋１０．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４００．２セント（＋７３．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．２５セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５７．７５セント（－６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００１．７５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．５１（＋０．１３）
出所：MINKABU PRESS