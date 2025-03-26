・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６９．００ドル（－０．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０２５．９ドル（＋１０．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４００．２セント（＋７３．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４３．２５セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５７．７５セント（－６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１００１．７５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０６．５１（＋０．１３）

出所：MINKABU PRESS