¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äÆüËÜ¡¢¥µ¥¦¥¸¤È°ú¤Ê¬¤±¤Æ£×ÇÕÍ½Áª£ÃÁÈ£±°Ì³ÎÄê¡ÄÃæ¹ñ¤ÏËÜÂç²ñÄ¾¹Ô¤Ë¼ºÇÔ
¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¶¯¹ë¡×¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬£²£°£²£¶ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢£³¼¡Í½Áª£ÃÁÈ£±°Ì¤ò³ÎÄê¤·¤¿¡£
¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï£²£µÆü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢£³¼¡Í½Áª£ÃÁÈÂè£¸Àï¤Ç¥µ¥¦¥¸¤È£°¡Ý£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡££±¡¥£µ·³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤ÏºÇÀº±ÔÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¥µ¥¦¥¸¤ÈÂÐÅù¤Ê¶¥µ»ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡££¶¾¡£²Ê¬¤±¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£²£°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï£ÃÁÈ£±°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï£¶·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½ÁªÂè£¹Àï¡¢£±£°Àï¤ÇÇÔ¤ì¡¢£²°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê¾¡¤ÁÅÀ£±£³¡Ë¤¬Á´¾¡¤·¤Æ¤â¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï£²£°Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤È¤ÎÍ½ÁªÂè£·Àï¤Ç£²¡Ý£°¤È¾¡Íø¤·¡¢ËÌÃæÊÆ£×ÇÕËÜÂç²ñ¹Ô¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÇ½é¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°£±£µ°Ì¤Ç¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Á£Æ£Ã¡Ë½êÂ°¹ñ¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¹â¤¤ÆüËÜ¤Ï£³¼¡Í½Áª£¸»î¹ç¤Ç£²£´ÆÀÅÀ¡¦£²¼ºÅÀ¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¥µ»ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡££³¼¡Í½Áª¤Î³ÆÁÈ£±¡¢£²°Ì¥Á¡¼¥à¤ÏËÌÃæÊÆ£×ÇÕËÜÂç²ñ¤ËÄ¾¹Ô¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤¬ÆÈÁöÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥µ¥¦¥¸¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¤¬£²°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬£²°Ì¡¢¥µ¥¦¥¸¡Ê¾¡¤ÁÅÀ£±£°¡Ë¤¬£³°Ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê¾¡¤ÁÅÀ£¹¡Ë¤¬£´°Ì¤À¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î±óÀ¬»î¹ç¤Ç£²¡Ý£°¤Ç´°¾¡¤·¡¢£ÃÁÈ¤Ç£³¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ£´Ê¬¤±¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç£³¼¡Í½Áª£¶ÇÔÌÜ¡Ê£²¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿Ãæ¹ñ¡Ê¾¡¤ÁÅÀ£¶¡Ë¤Ï£ÃÁÈºÇ²¼°Ì¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÃæ¹ñ¤Î£×ÇÕËÜÂç²ñ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¯Äã²¼¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï£´°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢¤ª¤è¤ÓÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£Ð£Ï¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤³¤½ËÌÊÆ¹Ô¤¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¸å¤Î£×ÇÕËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ï£²£°£°£²´ÚÆü£×ÇÕ¤À¡£¿½ÂæÎ¶¡Ê¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¡Ë´ÆÆÄ¤òÆÍÇ¡²òÇ¤¤·¤Æ¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½£Æ£×¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤ËÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´øËÀ¤òÇ¤¤»¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤â¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£