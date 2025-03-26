¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×Ý¯°æ³¤²»¡¢·¦ÄÍ°¦Î®¤È¤Î2SHOT¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö2¿Í¤È¤â¾Ð´é²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
3·î24Æü¡¢Ý¯°æ³¤²»¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¡È¤Ë¤Ã¤³¤Ë¤³¾Ð´é¡É¤Î2SHOT¤ò¸ø³«
Ý¯°æ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥êÁø¶ø¤·¤¿°¦Î®¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢23Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿·¦ÄÍ°¦Î®¤È¤Î¾Ð´é¤Î2SHOT¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤È¤â¾Ð´é²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ë¤Ã¤³¤Ë¤³¾Ð´é¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢2¿Í¤¬2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Øº¹½Ð¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤µ¤·Ã¯¥³¥ó¥Ó¡ª¡×¡Ö¤µ¤·Ã¯¤ÎÍÄÆëÀ÷¥³¥ó¥Ó·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤·Ã¯¥³¥ó¥Ó°¦¤ª¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÝ¯°æ¡£º£²ó¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ç¤ÏÊ¸²Ê¾Ê¤Î´±Î½¡¦ÄÅ¿áÈ»¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë