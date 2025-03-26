¤É¤ó¤Ê¤ËÆ¬¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Ç¤â¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È"¥«¥â"¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¾ðÊó¤È»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¸½Âå¿Í¤ËÉ¬Í×¤ÊŽ¢¿´Íý³Ø¤ÎÃÎ¼±Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢·ª»³Ä¾»Ò¡ØÀ¤³¦¤ÏÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ô¤¬¥«¥â¤Ë¤Ê¤ë»þÂå
¡Ö¾ðÊó¤ÎË¤«¤µ¤ÏÃí°Õ¤ÎÉÏº¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×
¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥È¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¡Ê1916¡Á2001¡Ë¤Ï¡¢À¸Á°¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÊó¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ðÊó¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤é¤ì¤ëÃí°Õ¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ÏÀÎ¤âº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ãí°ÕÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡Ö¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ê¡á»×¤¤¹þ¤ß¡Ë¡×¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
IT¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¾ðÊó¤Ï»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¾ðÊóÈÅÍô¤Î»þÂå¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¿ÍÎà¡×¤¬¾ðÊó¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¡¢ÂçÅýÎÎÁª¡¢¥Í¥Ã¥È±ê¾å¡¢³ô²ÁË½Íî¡¢Âç¥Ö¡¼¥à¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÆ¬¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤ÏÄ¾´¶Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤È¤Î¤Û¤«¥ä¥Ð¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î53ÈÖ¡×¤ÎÈá·à
¤³¤³¤Ç¤Ï»ä¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦»³´ß¸ôÉ§ÀèÀ¸¤«¤é¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈÜ¶á¤ÊÎã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î53ÈÖ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿Èá·à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2005Ç¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¿ô»ú¤òÅö¤Æ¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¤¯¤¸¤Ç¡Ö53ÈÖ¡×¤¬2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¿¤êÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¯¤¸¤Ï°ì¥«·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬7²¯¥æ¡¼¥í¶á¤¯¡ÊÅö»þ¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ç900²¯±ß°Ê¾å¡Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¡¢¤¯¤¸¤òÇã¤¦¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¼¡¤Ï53ÈÖ¤¬ÀäÂÐ¤Ë½Ð¤ë¤Ï¤º¡×¤È¹Í¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¤ª¶â¤òÅê¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÈá·à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÂ»¤·¤ÆºÊ¤ÈÂ©»Ò¤ò¼Í»¦¤·¤¿¸å¤Ë¼«»¦¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÁ´Ãù¶â¤ò»È¤¤¹þ¤ó¤ÇÆþ¿å¼«»¦¤·¤¿¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4·ï¤Î¼«»¦¡¦»¦¿Í¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë2Ç¯¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼¡¤³¤½53ÈÖ¤¬½Ð¤ë¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¯¤¸¤Î·ë²Ì¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤¹¡£Â³¤±¤Æ53ÈÖ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢2Ç¯¤É¤³¤í¤«5Ç¯¡¢10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ53ÈÖ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¯¤¸¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï°ì²ó¤´¤È¤Ë¾ï¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½ÐÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡¤Î·ë²Ì¤ò½¤Àµ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÒ¤±¤ëÂ¦¤Ï¤¢¤¿¤«¤âË¡Â§¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬Â³¤±¤Æ¶ö¿ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¼¡¤Ï´ñ¿ô¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ë´ñ¿ô¤¬½Ð¤ë¤«¶ö¿ô¤¬½Ð¤ë¤«¤Î³ÎÎ¨¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡ÖÅÒÇî¼Ô¤Î¸íÉµ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢Åö»þ¤³¤ÎÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤é¤º¡¢Èá·à¤âËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¡Öµ¯¶È²È¤ÎÀ®¸ùÊª¸ì¡×¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤ò¸í¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¢¥¹¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡ÖÀ¸Â¸¼Ô¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÏÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢À®¸ù¤·¤¿»öÎã¤Î¤ß¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¸í¤Ã¤¿·ëÏÀ¤òÆ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤ä¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¤Ê¤Éµ¯¶È²È¤ÎÀ®¸ùÊª¸ì¤òÀ¹¤ó¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬µ¯¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¯¶È¤·¤ÆÈà¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤âÅöÁ³¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢99.9¡ó¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¼ºÇÔ»öÎã¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À®¸ù»öÎã¤À¤±¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ²áÂçÉ¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤¬¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¤ê¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤â¤³¤Îæ«¤Ë¤è¤¯¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤¬¼Ò±¿¤òÅÒ¤±¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ëºÝ¡¢´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¡¢¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¥¤¥±¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¡ÖÀ¸Â¸¼Ô¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤â¤¦°ì²óÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î»²¹Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÇã¤ª¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Ê¤¼Çã¤ï¤Ê¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÇã¤Ã¤¿¿Í¤À¤±¤ÎÄ´ºº¤Ç¼Ò±¿¤òÅÒ¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¸ºÀÇ¡×¤ò¡ÖÀÇ¤Î·Ã¤ß¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿ÂçÅýÎÎ
Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë·èÃÇ¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¸À¤¤²á¤®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÈá»´¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À¯¼£²È¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤¬»È¤¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¸ú²Ì¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®Â¦¤¬¸½¼Â¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢Ç§¼±¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£¼õ¤±¼ê¤Ï¤½¤ÎÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤ÇÉ¾²Á¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2001Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åÂçÅýÎÎ¤Ï°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤Ç¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥ÁÃæ¡¢¡Ö¸ºÀÇ¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¸ºÀÇ¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤º¤Ë¡¢¡ÖÀÇ¤Î·Ã¤ß¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â5²ó¤â¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸ºÀÇ¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥Ã¥·¥åÂçÅýÎÎ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î³èÍÑ¤ÇÇ¼ÀÇÎ¨¤ò¸þ¾å
¤Þ¤¿¡¢À¯¼£²È°Ê³°¤Ë¤â¡¢ºÇ¶á¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤ÏÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÂ¾¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²þÁ±¤ËÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ÎÍýÏÀ¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ2010Ç¯¤Ë¡Ö¹ÔÆ°Æ¶»¡¥Á¡¼¥à¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÇ¼ÀÇÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÌ¤Ç¼¼Ô¤Ë¿·¤·¤¤ÄÌÃÎ½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¶áÎÙ¤Î90¡ó¤Î¿Í¡¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦½ñ¤¯¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö¶á½ê¤Î¿Í¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤âÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤È³Â§¤ò¿·¤¿¤ËÄê¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¼ÀÇÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ç¼ÀÇ¤ÎÃÙ±ä¤âÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁªÂò¤·¤¿È½ÃÇ¤ò¹¥¤à¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¾ÚÌÀ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤â¶¯À©¤»¤º¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤òÂ¥¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¸½Âå¿Í¤Ë¤³¤½É¬Í×¤Ê¶µÍÜ
»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ï¾ï¤Ë»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê°Õ»×·èÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¾ðÊó¤òÀººº¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤Ï¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ð¸³Â§¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£Íý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÁÇÁá¤¯·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³Â§¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤¤ëÃÎ·Ã¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤È·Ð¸³Â§¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ëµ¤¤Å¤±¤º¡¢ÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÀ¸Ì¿¤äºâ»º¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤º£¤Î»þÂå¤³¤½¡¢¡Ö¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤òÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ºÇ¶á¤ÏÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÂç³Ø¤â¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖµÁ¤ò2024Ç¯¤Î9·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ä¿¦¾ì¤Ç¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤ä¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼ø¶È¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï¡ÖÉ¬¿Ü¤Î¶µÍÜ¡×¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
·ª»³¡¡Ä¾»Ò¡Ê¤¯¤ê¤ä¤Þ¡¦¤Ê¤ª¤³¡Ë
Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¸¦µæ¶µ°é±¡¡¿´Ä¶¡¦¼Ò²ñÍý¹©³Ø±¡ ¹Ö»Õ
ÀìÌç¤ÏÇ§ÃÎ¿´Íý³Ø¡¢¶µ°é¿´Íý³Ø¡¢¶µ°é¹©³Ø¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ°é³Ø²ÊÂ´¶È¡¢Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø Âç³Ø±¡¼Ò²ñÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê ¿Í´Ö¹ÔÆ°¥·¥¹¥Æ¥àÀì¹¶½¤»Î²ÝÄø¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡Æ±¸¦µæ²Ê Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¸¦µæ°÷PD¤ò·Ð¤Æ¡¢Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø Âç³Ø±¡¼Ò²ñÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¿Í´Ö¹ÔÆ°¥·¥¹¥Æ¥àÀì¹¶½õ¼ê¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±Âç³ØÆ±¸¦µæ²Ê½õ¶µ¡¢²þÁÈ¤Ë¤è¤êÆ±Âç³Ø¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¸¦µæ¶µ°é±¡¡¿´Ä¶¡¦¼Ò²ñÍý¹©³Ø±¡ ½õ¶µ¡¢¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£2016Ç¯Ê¸ÉôÂç¿ÃÉ½¾´²Ê³Øµ»½Ñ¾Þ¡ÊÍý²òÁý¿ÊÉôÌç¡Ë¼õ¾Þ¡£Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤â´Þ¤à¿Í´Ö¤Î½ÀÆð¤Ê»×¹Í¡¢¼ç¤Ë¿äÏÀ¡¦ÌäÂê²ò·è¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¿Í¤Î»×¹Í¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤ÏÏÀÍýÅª»×¹Í¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿´Íý³Ø²ñ¡¢Ç§ÃÎ²Ê³Ø²ñÅù²ñ°÷¡£ÆüËÜÇ§ÃÎ²Ê³Ø²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¤³°¤ÎCognitive Science´ØÏ¢¤Î³Ø²ñ¤ÇÈ¯É½¤òÂ¿¿ô¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¸¦µæ¶µ°é±¡¡¿´Ä¶¡¦¼Ò²ñÍý¹©³Ø±¡ ¹Ö»Õ ·ª»³¡¡Ä¾»Ò¡Ë