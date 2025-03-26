¡ÖÆÊÌÚ¸©¡×¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤²¹ÀôÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÆü¸÷²¹Àô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤Ï¡¢±ö¸¶·ÌÃ«¤Î·Ê´Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡Ö±ö¸¶²¹Àô¡×¤äÆá¿Ü¹â¸¶¤ÎÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÆá¿Ü²¹Àô¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤²¹ÀôÃÏ¤äÎò»Ë¤¢¤ë²¹ÀôÃÏ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï3·î13¡Á18Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö´ØÅìÃÏÊý¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤²¹ÀôÃÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÆÊÌÚ¸©¡×¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤²¹ÀôÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤â¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö²¹Àô°Ê³°¤ËÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤äÆü¸÷¥×¥ê¥ó¤Ê¤ÉÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤¬¿§¡¹¤¢¤ê¡¢½¼¼Â¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÆü¸÷Çòº¬»³¡¢Æá¿Ü³Ù¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅÐ»³¸å¤Î²¹Àô¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´ØÅì¶þ»Ø¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¡£·ÌÃ«¤Î·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆþ¤ë²¹Àô¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£²¹Àô½É¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æüµ¢¤ê²¹Àô»ÜÀß¤âËÉÙ¡£¹¾¸Í¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤äÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷»ÜÀß¤â¤¢¤ê¡¢²¹Àô°Ê³°¤Î³Ú¤·¤ß¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¾¯¤·¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÃæ¿´¤òÎ®¤ì¤ëµ´ÅÜÀî¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤Ê¤¿¤á¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¹Ãæ¤ò¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÏÂ²Î»³¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï3·î13¡Á18Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö´ØÅìÃÏÊý¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤²¹ÀôÃÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÆÊÌÚ¸©¡×¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤²¹ÀôÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡§Æü¸÷²¹Àô¡Ê62É¼¡Ë2°Ì¤Ï¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ½éÂå¾·³¡¦ÆÁÀî²È¹¯¤ò¤Þ¤Ä¤ë¿À¼Ò¡ÖÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÆü¸÷¤Î¼Ò»û¡×¼þÊÕ¤Ë¹¤¬¤ë²¹ÀôÃÏ¡ÖÆü¸÷²¹Àô¡×¡£1987Ç¯¤Ë¸»Àô¤¬·¡¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤²¹Àô¤Ç¤¹¡£Ìµ¿§Æ©ÌÀ¤Ç¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ÎÃ±½ãÀô¤Ï¡¢»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¯ÈþÈ©¤ËÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¸÷»³Æâ¤á¤°¤ê¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤â¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö²¹Àô°Ê³°¤ËÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤äÆü¸÷¥×¥ê¥ó¤Ê¤ÉÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤¬¿§¡¹¤¢¤ê¡¢½¼¼Â¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÆü¸÷Çòº¬»³¡¢Æá¿Ü³Ù¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅÐ»³¸å¤Î²¹Àô¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§µ´ÅÜÀî²¹Àô¡Ê129É¼¡Ë1°Ì¤ÏÆü¸÷»Ô¤Îµ´ÅÜÀî¾åÎ®°è¤Ë¹¤¬¤ë¡Öµ´ÅÜÀî²¹Àô¡×¡£Àî±è¤¤¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÎ¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢ÍºÂç¤Ê·ÌÃ«¤Î·Ê¿§¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ´ÅÜÀî²¹Àô¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡×¡Öµ´ÅÜÀî¥é¥¤¥ó²¼¤ê¡×¤Î¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÍÌ¾¤Ê°äÀ×¤ä·úÃÛÊª¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡×¤ä¹¾¸Í»þÂå¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡ÖEDO WONDERLAND Æü¸÷¹¾¸ÍÂ¼¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´ØÅì¶þ»Ø¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¡£·ÌÃ«¤Î·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆþ¤ë²¹Àô¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£²¹Àô½É¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æüµ¢¤ê²¹Àô»ÜÀß¤âËÉÙ¡£¹¾¸Í¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤äÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷»ÜÀß¤â¤¢¤ê¡¢²¹Àô°Ê³°¤Î³Ú¤·¤ß¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¾¯¤·¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÃæ¿´¤òÎ®¤ì¤ëµ´ÅÜÀî¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤Ê¤¿¤á¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¹Ãæ¤ò¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÏÂ²Î»³¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)