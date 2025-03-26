¡È10ºÐºÐ²¼¡ÉÎø¿Í¤¬¼ãÊÖ¤ê¤ÎÈë·í¡©¡Ø¥¤¡¦¥µ¥ó¡Ù¼ç±é½÷Í¥¡Ê42¡Ë¡¢ÂçÃÀÈ©¸«¤»°áÁõ¤Ç»ëÀþÆÈÀê¡ÚPHOTO¡Û
10ºÐÇ¯²¼¤ÎÎø¿Í¤È¸ø³«Îø°¦Ãæ¤Î½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤Î¡È10ºÐº¹¡É½é¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¤Î¥ï¥±
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØAllure Korea¡Ù¤ÏºÇ¶á¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤È¤È¤â¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï²Ö¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢40Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤ÈþËÆ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
²¿¤è¤ê¡¢¸ªÉôÊ¬¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿°áÁõ¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢¸«¤¿¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤Ï¡¢Lemino¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î´°àú¤ÊÈë½ñ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¥«¥ó¡¦¥¸¥æ¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ï¼ø¾Þ¼°¡ÖÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏºòÇ¯8·î¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖJANNABI¡×¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¤È¸ø³«Îø°¦¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡þ¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯11·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£BH¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¡£2003Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó ±¿Ì¿¤Î°¦¡Ù¤Î¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤Î»ÒÌò¤È¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2007Ç¯¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¡¦¥µ¥ó¡Ù¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¡Ø¥Ñ¥À¥à¥Ñ¥À¥à¡Ù¡Ø²°º¬Éô²°¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¼ç±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ë½Õ¤ÎÌë¤Ë¡Ù¡Ø¤Þ¤Ö¤·¤¯¤Æ ¡½»ä¤¿¤Á¤Îµ±¤¯»þ´Ö¡½¡Ù¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¡¢±Ç²è¡ØµÔÂÔ¤Î¾ÚÌÀ¡¿¥ß¥¹¡¦¥Ú¥¯¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¡£